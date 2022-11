Hausse des éclosions de COVID-19 dans les hôpitaux et CHSLD de la région

Bien que le nombre de cas de COVID-19 confirmés en laboratoire demeure stable depuis plusieurs semaines, les éclosions rapportées dans les hôpitaux et les CHSLD sont en hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Huit éclosions de six cas ou moins sont répertoriées dans autant d’unités des hôpitaux d’Alma (2), Jonquière (3) et Chicoutimi (3). Il y en avait quatre dans le bilan du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean la semaine dernière.

Du côté des CHSLD , cinq sont touchés. L’éclosion la plus importante compte 13 cas. Des éclosions sont aussi présentes dans six résidences privées pour aînés (RPA).

Quant aux données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), elles montrent que trois décès supplémentaires sont survenus, dont deux dans les sept derniers jours. Ils portent le total à 530 décès depuis le début de la pandémie, soit 239 en 2022, 62 en 2021 et 229.

Un total de 204 nouveaux cas positifs parmi les groupes prioritaires a été inscrit dans les sept derniers jours, contre 210 le 1er novembre. Ce nombre oscille entre 194 et 258 depuis 11 semaines.

Finalement, après une hausse dans le récent compte-rendu, les hospitalisations liées à la COVID-19, que ce soit le diagnostic principal ou secondaire, ont diminué. Elles sont passées de 53, le 1er novembre, à 47, le 8 novembre.