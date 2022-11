La dignité et la compassion pour lutter contre l’itinérance

La Place Naomi est citée comme un exemple à suivre par la Ville de Vancouver, quand il s’agit de logements sociaux.

La Place Naomi est un immeuble modulaire temporaire qui abrite 58 locataires, dans l'est de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Le bâtiment qui contient 58 studios est parmi 13 sites de logements à but non lucratif gérés par le groupe Community Builders. Il s’agit d’un immeuble modulaire exploité conjointement avec la Ville de Vancouver et l'agence provinciale BC Housing, un endroit de transition entre la rue et un logement permanent.

Je suis chez moi ici

Byron Schiller, qui habite à la Place Naomi depuis trois ans, a réussi à se construire un petit cocon, entouré des peluches et des voitures miniatures qu’il collectionne depuis sa naissance. C’est très intime, très simple. C’est beaucoup mieux que lors de ma période difficile, quand j’étais dans la rue pendant quelques semaines. , raconte-t-il.

Byron Schiller se sent en sécurité dans son logement de la Place Naomi. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Il apprécie le fait que son logement est près de la station de Skytrain Nanaimo, ce qui lui permet de se rendre facilement au travail qu’il fait depuis de nombreuses années, et avoir accès au soutien psychologique qu’il peut recevoir, au besoin. Je suis indépendant, mais j’ai certains défis et je reçois de l’appui , précise-t-il.

« Je suis beaucoup plus heureux ici. Je n’ai pas à m’inquiéter pour mes choses, pour ma sécurité. » — Une citation de Byron Schiller, résident de la Place Naomi

Byron voudrait rester le plus longtemps possible à la Place Naomi, mais il est conscient qu’il devra déménager un jour. Mon but est de trouver un endroit permanent, mais j’aime ça ici et je ne suis pas encore prêt à partir , admet le résident.

Les immeubles à chambres individuelles jugés inadéquats

L’objectif de la Ville est de fournir des logements comme ceux de la Place Naomi et fermer les 7000 logements des immeubles à chambres individuelles du Downtown Eastside.

De nombreux immeubles à chambres individuelles du quartier Downtown Eastside ont été la proie des flammes en 2022. Photo : Fournie par Robin Bruce

Récemment, des incendies dans ce quartier ont remis sous les projecteurs le piètre état de certains édifices qui logent des personnes à très faible revenu. Ces chambres sont souvent l’étape de logement juste avant ou après la rue.

Selon la directrice des services de logements pour les sans-abris de Vancouver, Celine Mauboules, ces logements, qui ont eu une raison d’être dans l’histoire, ne sont plus adéquats.

Elle vise ce qu’elle appelle en anglais du dignified housing, ou logement décent. Le logement décent, c’est le droit au logement adéquat, sécuritaire et abordable explique celle qui joue ce rôle depuis plus de vingt ans.

L'idéal, selon la directrice des services de logements pour les sans-abris de Vancouver, Celine Mauboules, c'est que chaque chambre individuelle désuete soit remplacée par un logement décent. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

« La clé, c’est une salle de bain, une cuisine et une porte qui se verrouille. » — Une citation de Celine Mauboules, directrice des services de logements pour les sans-abris de Vancouver

Existe-t-il un exemple de logement décent dans les immeubles à chambres individuelles? Non , répond Celine Mauboules.

Elle précise que certains propriétaires sont bons, font leur possible et entretiennent de bonnes relations avec leurs locataires. Mais ces logements trop vieux sont trop coûteux à maintenir et à réparer.

Un de ces propriétaires, qui a demandé de garder l’anonymat pour ne pas attirer d’attention sur son immeuble, explique qu’il est à un problème de plomberie de devoir fermer l’immeuble et de mettre à la rue tous ses locataires. Il croit que sans aide de la province, le problème sera vraiment aggravé dans une dizaine d’années. Il dit perdre de l’argent tous les mois et que la seule raison pour lui de continuer, c’est la volonté d’aider ses locataires.

Un appel à la compassion de tous les Vancouvérois

Les logements modulaires comme la Place Naomi deviennent un exemple à suivre, et même une solution privilégiée pour réduire l’itinérance. Certains sont permanents, mais d’autres sont à priori temporaires.

La directrice de Community Builders, Julie Roberts, voit dans ces logements modulaires une des clés importantes pour prévenir l’itinérance dans la ville.

Julie Roberts du groupe Community Builders est fière du travail de la communauté de la Place Naomi, notamment dans le jardin de l'immeuble. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

« Nous voulons que tous ces projets perdurent et que la Place Naomi soit là pour de bon, pour les résidents et la communauté formée autour. » — Une citation de Julie Roberts, directrice de Community Builders

Toutefois, ce genre de projet n’est pas toujours bien accueilli dans les quartiers où ils sont proposés, même lorsque des consultations sont organisées, même lorsque des comités citoyens sont formés.

C’est la raison pour laquelle la Ville de Vancouver fait appel à la compassion des citoyens.

Celine Mauboules comprend que la société est fatiguée, surtout depuis la pandémie, mais rappelle que parfois, nous tenons pour acquis un toit et de la nourriture. Ceux qui ont un revenu très faible n’ont pas accès à ces choses , rappelle-t-elle.

« Je crois que nous avons l’obligation, dans tous les quartiers de la ville, de créer des options de logements pour les personnes vulnérables. » — Une citation de Celine Mauboules, directrice des services de logements pour les personnes sans-abris de Vancouver

Il ne s’agit pas seulement un problème du Downtown Eastside , précise la directrice.

Celine Mauboules croit que la Ville en fait beaucoup pour contrer l’itinérance, même si ce n’est jamais assez. Elle espère dans l’avenir que toutes les municipalités de la grande région de Vancouver coopèrent pour s’attaquer aux problèmes de logement.