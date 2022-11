Le jeu se déroule après la mort de Bruce Wayne (Batman). Privée de son protecteur, Gotham City voit la criminalité reprendre de plus belle dans ses rues. Le sort de la ville est désormais entre les mains de Red Hood, Robin, Batgirl et Nightwing, tous des personnages jouables avec quatre expériences de jeu différentes, qui tentent de faire revenir la paix, un combat à la fois.

Les attentes étaient élevées pour l’équipe de WB Games Montréal, qui a dû adapter avec doigté des bandes dessinées très connues et appréciées, avec des fans particulièrement critiques.

La pression est toujours forte, surtout quand on fait [une superproduction AAA] aussi ambitieuse. On a mis beaucoup de passion et d’amour dans ce jeu , souligne Fleur Marty, productrice exécutive du jeu Gotham Knights.

« Je le dis toujours : chaque jeu qui sort est un miracle. » — Une citation de Fleur Marty

L’équipe s’estime chanceuse d’avoir pu compter sur l’appui de la maison d’édition de bandes dessinées DC Comics durant le processus créatif. DC nous a envoyé tous les comics inimaginables , souligne Ann Lemay, directrice narrative.

On a fait beaucoup de recherche, beaucoup de lecture. On s’est informés, on est allés voir tout ce qui a déjà été fait dans les autres médias – au cinéma et à la télé – pour faire honneur le plus possible aux personnages et [aux bandes dessinées] , ajoute-t-elle.

La profondeur des personnages

L’équipe narrative du studio tenait à s’approprier l’univers Batman et ses personnages, sans tomber dans les clichés. Red Hood, par exemple, est développé plus en profondeur.

Red Hood a beaucoup d’incarnations dans les bandes dessinées et dans certains jeux. Il a toujours été montré comme étant fâché, avec beaucoup de rage à l’intérieur de lui , décrit Fleur Marty.

La «famille» de Batman doit combattre le crime à Gotham City depuis la mort de l'homme chauve-souris. Photo : WB Games Montréal

On voulait quelqu’un de fâché, certes, mais en l'amenant 5 à 10 pas plus loin. On apprend dans le jeu que Bruce Wayne l’a aidé à trouver une thérapie. Red Hood contrôle donc sa rage [...], la comprend, et comprend celle des autres aussi grâce à cette thérapie qu’il a suivie , explique-t-elle.

Batman, que l’on voit brièvement au début du jeu, est différent des précédentes versions du personnage : Il est plus âgé, il a vécu plus de choses. Il s’ouvre davantage que le Batman traditionnel.

Bien qu’elle disposait d’une grande liberté artistique, l’équipe de Warner Bros. n’avait pas carte blanche pour Gotham Knights. Si DC n’aimait pas quelque chose, ils nous le disaient. C’est arrivé une ou deux fois lors de la production , admet Ann Lemay.

Vu qu’on arrivait d’un endroit où on aimait déjà beaucoup les personnages de Batman, la collaboration a été facile , précise-t-elle.

Un défi quadruple

Pour les joueurs et joueuses, l’expérience des quatre principaux personnages de Gotham Knights ne se limite pas qu’au narratif. Elle se rend jusqu’au bout des doigts, dans la jouabilité.

« [Lorsqu’on sélectionne] Robin, par exemple, c’est le personnage d’infiltration par excellence, le technomage. Red Hood, lui, est le seul personnage qui tire du pistolet. Il a donc beaucoup de combats à distance. Il a une brutalité par rapport à la finesse de Robin, et ça se sent dans la vitesse de leurs mouvements. » — Une citation de Fleur Marty

Un joueur ou une joueuse peut s’en tirer dans le jeu en faisant du matraquage de boutons (button mashing) pour gagner des batailles, reconnaissent les deux artisanes, mais si on prend le temps de faire les tutoriels, d’apprendre comment le jeu se joue vraiment, on débloque un univers de possibilités dans les combats [pour chaque personnage] , mentionne Fleur Marty.

Le personnage de Red Hood est le seul qui détient une arme à feu dans le jeu. Photo : WB Games Montréal

C’est d’ailleurs là l’un des plus grands défis auquel la production a dû faire face : avoir quatre personnages principaux jouables, avec chacun leurs particularités.

La plupart des jeux n’ont qu’un seul personnage principal. Là, tout était quadruplé. Les quatre personnages ont des animations uniques pour tous leurs mouvements , explique Ann Lemay.

« C’est un travail titanesque. C’est comme faire quatre fois un jeu. » — Une citation de Fleur Marty

Un coup de pied de tel personnage n’arrive pas à la même hauteur que celui de tel autre personnage. Ça se propage après au narratif, avec quatre versions écrites pour chaque dialogue, une version différente pour chaque cinématique, écrite différemment pour chaque personnage. C’est exponentiel! , insiste Ann Lemay.

L’idée derrière un choix aussi audacieux est que chaque joueur ou chaque joueuse ait sa protectrice ou son protecteur favori pour Gotham City, et que l’expérience de jeu puisse différer d’une fois à l’autre.

Un mode à quatre joueurs et joueuses

Le jeu, lancé depuis la fin octobre, aura bientôt un nouveau mode : un multijoueur en ligne appelé Heroic Assault.

Ça permet de jouer [...] à des niveaux conçus spécialement pour [quatre personnes], avec l’espace et le nombre d’ennemis [en conséquence] , précise Fleur Marty.

Sinon, le titre se joue en mode solo ou à deux en ligne.

Le jeu Gotham Knights a été lancé sur PC, Xbox Séries et PlayStation 5 le 21 octobre dernier. Le nouveau mode multijoueur en ligne sera déployé à compter du 29 novembre.