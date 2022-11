Huit fois plus d’inscrits en francisation en Beauce

Cette explosion de la demande a obligé le centre de formation des adultes Mgr Beaudoin de Saint-Georges à ajouter des ressources. Nataly Blondin dirige le centre. Elle explique qu'ils ont dû trouver des locaux et embaucher de nombreux professeurs : on avait même pas 10 professeurs en francisation, là on en a 45.

La Beauce s'est donc diversifiée pour répondre aux besoins des employeurs en quête de travailleurs et cela est perceptible dans la demande en francisation. Dans les dernières années, les Latino-Américains ont été nombreux à s'installer dans la région dans les dernières années et à bénéficier de la francisation.

Vue de Saint-Georges de Beauce. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Au cours des derniers mois, ce sont des Ukrainiens nouvellement arrivés qui ont besoin d'apprendre le français pour s'intégrer dans leur région d'adoption.

La classe d'Olga

Olga Ulanova, une Ukrainienne installée en Beauce depuis 2009, est l'une des enseignantes recrues du centre de formation. Impliquée bénévolement dans l'accueil de ses compatriotes malmenés par la guerre, elle a été embauchée par le centre pour les initier au français. Au début, elle devait être dans les classes quelques semaines seulement, mais finalement on lui a confié la formation d'un premier groupe.

Mme Ulanova explique que le défi de passer de l'ukrainien au français est grand : On commence par l'alphabet les nombres, les mois, les jours, vraiment la base, et après ça ils cheminent tranquillement pas vite. Les connaissances de cette Ukrainienne installée en Beauce par amour sont donc devenues indispensables pour le centre et pour ses élèves.

Olga Ulanova (à droite) et son élève Marta Stoika (à gauche), arrivée en Beauce en septembre. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Dans sa classe, Marta Stoika réussit déjà à dire en français qu'elle est arrivée sur le territoire beauceron le 12 septembre dernier. Martha en est seulement à sa troisième soirée de cours, elle compte mettre beaucoup d'efforts pour apprendre la langue de sa société d'accueil. Cette jeune femme enseignait le droit et la criminologie dans son pays d'origine, explique Olga qui traduit cette partie de la conversation. Au moment de la rencontre, elle n'avait pas encore d'emploi.

Son compatriote Yevgen Gonthar, arrivé le 28 septembre, est quant à lui déjà employé par l'entreprise Métal Sartigan. Même si sa francisation ne fait que commencer, son métier de soudeur lui a ouvert immédiatement les portes du marché du travail. Au travail, dit-il par l'entremise d'Olga, ses collègues font tout pour faciliter son intégration. À la pause dîner, plusieurs vont même jusqu'à lui faire répéter ses devoirs de français, une langue qu'il trouve difficile à apprendre, mais qu'il veut maîtriser à tout prix lui aussi.

Olga Ulanova, enseigne la francisation au Centre d'éducation aux adultes Monseigneur Beaudoin de Saint-Georges, accompagnée de son élève Yevgen Gonthar arrivé à la fin septembre en Beauce. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Olga Ulanova explique qu'il faut un an et demi en moyenne à un Ukrainien qui étudie à temps plein pour maîtriser le français. À temps partiel, selon elle, il faut autour de trois ans, une réalité pour plusieurs qui doivent se contenter d'étudier à temps partiel pour travailler dès leur arrivée au pays.

Un accès rapide

Au centre de formation des adultes Mgr Beaudoin de Saint-Georges, on tente de leur donner accès à la francisation le plus vite possible, même si la demande a été multipliée par huit en quatre ans. Ils ont notamment aménagé plus de locaux, trouvé des enseignants, ajouté des points de services pour ceux qui vivent en périphérie.

Le centre de formation Monseigneur Beaudoin à Saint-Georges. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Malgré cela, Chantal Poulin, la directrice adjointe du centre de formation, estime qu'il demeure des enjeux de transports de logements et surtout des défis pour accompagner ces nouveaux arrivants dans leurs démarches d'intégration, dans les institutions financières, à la RAMQ à la SAAQ . Elle pense qu'il faut plus de ressources en dehors de l'école pour les accompagner sur le terrain.