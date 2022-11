Le conseiller sortant d’Ottawa Rick Chiarelli encore une fois privé de 90 jours de salaire

Comme l’a rapporté CBC /Radio-Canada plus tôt cette année, une ancienne employée accuse M. Chiarelli de harcèlement. Rick Chiarelli lui aurait proposé de l’argent pour qu’elle ait des rapports sexuels avec un étranger.

Dans son rapport publié la semaine dernière, la commissaire à l’intégrité karen Shephred a estimé que cette allégation, tout comme celles d'autres plaignants, est crédible.

Des accusations que M. Chiarelli a toujours niées en bloc.

Mme Shephred a conclu que M. Chiarelli avait enfreint le code de conduite.

La commissaire a alors recommandé que l’on retire à M. Chiarelli 90 jours de salaire, la sanction la plus sévère qui soit, en plus de demander à l'élu de présenter des excuses pour ses actions prétendument commises.

Le Conseil a approuvé les sanctions recommandées lors de sa dernière réunion du mandat, mercredi. Il n’y a toutefois aucun moyen d’obliger M. Chiarelli à s’excuser.

Une page sombre de l’histoire

Le rapport du commissaire à l’intégrité est le dernier d’une longue liste d’allégations de gestes inappropriés et d'inconduite à l'endroit d’anciennes employées et de candidates à l’emploi. Le Conseil a déjà imposé 450 jours de suspension de salaire à Rick Chiarelli, à la suite des plaintes formelles de cinq autres femmes. L’argent a été versé à des organismes communautaires qui soutiennent les victimes de violence familiale et d’agression sexuelle.

Puisque le mandat du Conseil prend fin le 14 novembre, Thérésa Kavanagh, conseillère du quartier Baie, a dû présenter une motion pour que la majeure partie du salaire de 90 jours provienne de l’indemnité de transition de six mois de M. Chiarelli.

Mme Kavanagh a également demandé qu'une partie du salaire de M. Chiarrelli, environ 27 000 $ soit versé à des organisations soutenant les femmes et les personnes qui ont souffert du silence et du harcèlement fondés sur le sexe.

Cette motion permettra de clore une page sombre de la vie de la ville d’Ottawa et de ce Conseil , a déclaré Mme Kavanagh, qui est la toute première liaison du Conseil pour les femmes et l’équité entre les sexes.

La conseillère municipale du quartier Baie à Ottawa, Theresa Kavanagh. (Archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

À la fin de la réunion de mercredi, les conseillers sortants se sont préparés à faire des déclarations marquant la fin de leur mandat au conseil. Lorsque M. Chiarelli, qui ne s’est pas représenté aux élections, a pris la parole, plusieurs conseillers ont quitté la table. Le maire Jim Watson a ensuite interrompu son discours indiquant que le quorum n'était plus respecté.

Il y a eu une motion d’ajournement, mettant officiellement fin à la dernière réunion du mandat. Seule, la conseillère Diane Deans a eu l’occasion de s’exprimer.