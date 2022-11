Lorraine Pintal fête Molière au TNM avec Jean-François Casabonne et Éric Robidoux

La dernière création de Lorraine Pintal a mijoté longtemps dans sa tête et celle de Louis-Dominique Lavigne, qui signe l’adaptation libre du texte de Boulgakov pour la scène. La pièce devait initialement être présentée en 2020, mais elle s’est frappée comme tant d’autres productions au mur de la pandémie.

Finalement, sans dire que c’était heureux, ça nous a permis de se replonger dans le roman et de théâtraliser davantage l’adaptation , explique Lorraine Pintal.

Cette dernière voulait adapter le roman de Boulgakov depuis qu’elle a vu la version du metteur en scène allemand Frank Castorf, ancien directeur du théâtre La Volksbühne Berlin, à Avignon en 2017. Ça a duré 4 ou 5 heures. C’était trop long, mais c’était tellement jouissif que je me suis dit que pour les 400 ans de Molière, on allait présenter la vision de Boulgakov sur ce grand génie du 17e siècle , résume-t-elle.

Biographie romancée de Molière, le roman de Boulgakov est aussi une plongée dans l'univers d'écriture du dramaturge. Photo : Théâtre du Nouveau Monde

La censure de Staline et de Louis XIV, même combat?

Fasciné depuis toujours par le dramaturge français, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Mikhaïl a écrit Le roman de monsieur de Molière en 1933. Il s’agit d’une biographie romancée dans laquelle il revisite la vie de Molière et surtout ses rencontres avec de célèbres personnages qui ont marqué l’histoire.

Les trajectoires de l’écrivain du 17e siècle et de celui du 20e siècle ont été par moments très similaires, les deux ayant lutté toute leur vie contre la censure et la tyrannie du pouvoir. Toutes les pièces de Boulgakov se sont vues interdites de représentation et de publication par les soviétiques, et n’ont vu la lumière du jour que longtemps après sa mort. Le roman de monsieur de Molière a d’ailleurs été publié seulement en 1962, près de 30 ans après sa création.

C’est intéressant de voir les deux univers cohabiter, c’est ça qui m’a surtout intéressé, explique Lorraine Pintal. Boulgakov a eu les mêmes revendications que Molière avait au 17e siècle, quand il demandait à Louis XIV la permission de monter Tartuffe, malgré les interdictions du clergé, ou encore de faire Don Juan, malgré les interdictions des courtisans.

« Molière s’est battu toute sa vie pour que ses pièces soient jouées, et Boulgakov s’est battu toute sa vie pour que ses pièces ne soient pas censurées par le régime de Staline. » — Une citation de Lorraine Pintal

Jean-François Casabonne donne la réplique à Éric Robidoux

La pièce Le roman de monsieur de Molière met en scène Jean-François Casabonne dans le rôle de Boulgakov, qui après avoir raconté la vie de Molière, interprété par Éric Robidoux, finit par lui donner la réplique.

Jean-François Casabonne, qui joue Boulgakov, est présent toute la pièce. C’est un peu le meneur de jeu d’ailleurs; on sent qu’il écrit la pièce , explique Lorraine Pintal.

Il y a un moment dans la pièce où ils se rencontrent, et pour moi c’est vraiment le moment ultime, c’est presque au milieu de la pièce. Ils ont une conversation ensemble sur la censure, sur la liberté de presse, la liberté d’écrire, cette liberté de création sans laquelle tout geste sur une tribune publique est impossible.

Jean-Casabonne dans le rôle de l'écrivain Mikhaïl Boulgakov Photo : Théâtre du Nouveau Monde

La distribution comprend aussi Brigitte Lafleur, Rachel Graton, Juliette Gosselin et Karine Gonthier-Hyndman, entre autres, alors que Jorane signe l’ambiance musicale au violoncelle.

La pièce de deux heures, sans entracte, plonge aussi le public dans l’univers d’écriture de Molière, déchiré entre son talent pour la comédie et son amour pour la tragédie, pour laquelle il était moins doué. Molière voulait être un tragédien, mais il n’était pas bon , résume Lorraine Pintal.

Des clins d'œil sont ainsi faits tout au long de la représentation aux comédies de Molière, comme Les précieuses ridicules, mais aussi à ses œuvres plus poignantes, où le comique côtoie le tragique. Il aimait tellement la tragédie. Il a écrit ses plus grandes pièces vers la fin de sa vie, dont notamment Le misanthrope, qui est une tragédie de mœurs qui accote les grands vers de Racine.

Le roman de monsieur de Molière est présenté jusqu'au 3 décembre au TNM, à Montréal.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.