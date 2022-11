Des Inuit font entendre leurs préoccupations à la COP 27

Des représentants du CCI de l’Alaska, du Groenland et du Canada ont tenu à souligner la résilience et l’expérience des Inuit face aux impacts du dérèglement climatique dans l’Arctique.

Nous vivons les effets du changement climatique depuis des décennies et les solutions doivent inclure les Inuit et les autres nations autochtones. Toutes les parties prenantes doivent reconnaître notre droit à l’autodétermination dans notre propre prise de décision , a déclaré dans un communiqué la présidente internationale du CCI , Sara Olsvig.

En 2019, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a conclu que la région se réchauffait à un rythme jusqu’à deux fois plus rapide que le reste de la planète. Photo : (THE CANADIAN PRESS /Jonathan Hayward)

La délégation a présenté cinq recommandations à la communauté internationale et scientifique. L’organisation souhaite d'abord que le monde agisse immédiatement pour s’attaquer à l'inégalité des impacts des changements climatiques en respectant [leur] droit à l’autodétermination dans la prise de décision .

Le CCI demande également que l’expérience et l’approche des communautés inuit soient à l’avant-plan de la discussion mondiale et des décisions pour s’adapter aux changements climatiques.

La troisième recommandation est que toute entente prise avec les Inuit soit équitable et éthique afin de s’assurer que rien [ne soit fait] à propos d'[eux], sans [eux] .

La COP 27 est organisée dans la ville de Charm el-Cheikh, en Égypte. Photo : Reuters / SAYED SHEASHA

Le CCI demande aussi à la communauté internationale de reconnaître l’importance de protéger l’Arctique face aux changements climatiques, en raison de son rôle crucial dans la régulation des températures mondiales, de la biodiversité et du bien-être général de la planète.

Finalement, la délégation demande que davantage de financement soit disponible pour les communautés inuit en raison de leur vulnérabilité face aux changements climatiques.

Des jeunes inquiets pour l'avenir de leur culture

Aux côtés des chefs d'État et des organisations internationales, la jeunesse du Nunavik a pu, elle aussi, faire entendre sa voix.

Deux représentantes du Qarjuit Youth Council du Nunavik, Janice Parsons et Elisapie Lamoureux, ont fait le voyage jusqu’à la COP 27 pour raconter de quelle manière les changements climatiques mettent en péril leur culture traditionnelle.

Tout a tellement changé depuis les vingt dernières années. Avant, c’était beaucoup plus facile d’aller camper durant l’hiver. Aujourd’hui c’est difficile, parce que les lacs et rivières ne gèlent plus autant. La terre n’est plus aussi accessible , explique Janice Parsons.

J’ai peur pour la plus jeune génération qu’ils n’aient plus accès à nos terres en raison des changements climatiques. C’est une thérapie naturelle en soi d’aller dans la nature et ça va devenir de plus en plus difficile , ajoute-t-elle.

Janice Parsons et Elisapie Lamoureux font partie du Qarjuit Youth Council, une organisation qui représente les jeunes du Nunavik. Photo : Élisapie Lamoureux

Les deux représentantes ont notamment pu participer à une table ronde en compagnie d’autres organisations autochtones de la planète pour échanger sur leur réalité. Une occasion pour en apprendre davantage, mais aussi pour témoigner de la réalité climatique du Nord, qui est déjà grandement affectée par les changements climatiques.

C’est super important d’avoir une délégation inuit dans ce genre d’évènement pour se faire entendre. Dans l’Arctique, on voit les conséquences des changements climatiques chaque année et ça affecte notre mode de vie , explique Elisapie Lamoureux.

Mais cette dernière ne se fait pas d’illusion et connaît l'ampleur du défi qui attend sa génération. Elisapie Lamoureux espère toutefois qu'exposer la réalité de ceux qui habitent le Nord pourra susciter davantage de mobilisation dans la communauté internationale pour s’attaquer à ce problème qui dépasse les frontières de l'Arctique.