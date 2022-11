Opposition unanime au redécoupage des cartes électorales exprimée à Thunder Bay

Présidée par les trois membres de la commission, la présidente Lynne Leitch et les commissaires Karen Bird et Peter Loewen, cette consultation a permis à une quinzaine de participants d’exprimer leurs doléances. Une trentaine de personnes étaient présentes.

Si la commission ne devait initialement pas tenir de séance à Thunder Bay, la commissaire Bird a souligné qu' on a vu que dans d’autres lieux, il y avait autant d’intérêt [...] on a changé notre itinéraire, on a ajouté des séances.

Les participants ont fait front commun pour dénoncer ce redécoupage qui verrait le nombre de circonscriptions passer de dix à neuf.

La présidente de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales, la juge Lynne Leitch, précise que la commission doit proposer le redécoupage de 122 circonscriptions en tenant compte, entre autres, des changements démographiques au sein de la province. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Un territoire colossal à couvrir

Nombre de participants ont décrié les distances immenses que devraient parcourir élus et électeurs au sein des nouvelles circonscriptions proposées de Kiiwetinoong—Mushkegowuk et de Kenora—Thunder Bay—Rainy River. Des circonscriptions plus grandes que certains pays européens, mais sans les ressources nécessaires en matière de transport et de communication.

Ces distances empêcheraient l’accès à leur député ainsi qu’aux services offerts au sein des bureaux de circonscription. Le face à face est essentiel [...] c’est au sein des communautés, dans les cafés que se font connaître les véritables enjeux , a précisé Iain Angus, ancien député néodémocrate pour Thunder Bay—Atikokan.

La dangerosité des routes, surtout en hiver, a été soulevée par nombre de participants ainsi que la difficulté de recruter des candidats pour couvrir de tels territoires.

Les lignes noires montrent les limites actuelles des circonscriptions, alors que les lignes roses délimitent celles qui sont proposées par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario. Photo : Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario

Robin Rickards a évoqué la complexité de voyager même en avion dans la circonscription de Kiiwetinoong—Mushkegowuk : il y a des communautés qui ne peuvent pas être servies directement, il faut faire un arrêt à Sioux Lookout ou Timmins.

Le député aurait besoin d’un pilote et d’un avion, d’ajouter une autre citoyenne.

« L’ajout de Kenora [...] est ingérable. Ne la [la nouvelle circonscription proposée de Kenora—Thunder Bay—Rainy River] vouez pas à l’échec. Kiiwetinoong—Mushkegowuk n’est pas gérable. Ce sera un échec garanti. » — Une citation de Wayne Tocheri, résident de Thunder Bay

Les minorités autochtones et francophones

Lise Vaugeois, députée provinciale néodémocrate de Thunder Bay—Superior North, dénonce le fait que la commission ne se soit pas déplacée au sein des communautés autochtones affectées par le redécoupage.

La majorité des intervenants ont jugé inacceptable qu'elles ne soient pas mieux consultées afin de faire avancer les efforts de vérité et de réconciliation.

Jason Veltri estime qu’il faut donner une voix forte aux Premières Nations du Nord [...] et s’assurer que ce processus n’est pas excessivement colonialiste.

Yuk-Sem Won, la seule à s’être partiellement exprimée en français, abonde dans le même sens en ce qui concerne la représentativité des francophones.

« Ici, dans le Nord, c’est tellement important d’avoir nos représentants. On est une minorité dans une minorité. Nous enlever des représentants dans le Nord, ça va être un problème pour notre représentation et l’accès à nos représentants. » — Une citation de Yuk-Sem Won, résidente de Thunder Bay

Mme Bird reconnaît la particularité de ces communautés et assure que [...] c’était une priorité de regarder ça et on va continuer ça en préparant notre proposition finale.

Une représentation « efficace »

La règle qui dirige le travail de la Commission selon laquelle chacune des 122 circonscriptions ontariennes doit représenter 116 590 individus avec un écart acceptable de plus ou moins 10 % est également dénoncée. Des circonscriptions proposées pour le Nord de l’Ontario, seules celles de Cochrane—Timmins—Timiskaming (-8,15 %) et Sudbury (-2,55 %) y parviennent.

Toutefois, une représentation efficace n’équivaut pas à une représentation égale, selon eux. La taille des circonscriptions et les communautés distinctes qui la forment devraient être prises davantage en compte.

Cette audience marque la fin des consultations publiques après lesquelles la Commission sera chargée de déposer un deuxième rapport à la Chambre des communes.