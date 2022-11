Harold LeBel s’est excusé de son comportement à la présumée victime

Rappelée en salle d’audience mercredi matin, la plaignante, guidée par l’avocate du DPCP maître Manon Gaudreault, est également revenue avec plus de détails sur le témoignage détaillé qu’elle a amorcé mardi, en fin de journée.

Comme à sa première apparition, elle faisait face au jury, et était presque dos à l’accusé. De son côté, Harold LeBel la regardait et semblait l’écouter avec attention.

C’est en 2020, plus de deux ans et demi après les événements présumés, que la plaignante a écrit un courriel à Harold LeBel, lui expliquant pourquoi leurs rapports étaient froids lorsqu'ils se croisaient.

À l’instar de son témoignage en cour, elle lui a détaillé par écrit la grande brisure qu’elle dit avoir vécue cette nuit-là, qu’elle le voyait auparavant comme une figure paternelle et qu’elle lui avait fait confiance.

Toujours par courriel, l’accusé lui a répondu qu’il vivait lui aussi avec plein de questionnements depuis tout ce temps , et qu’il n’avait aucun souvenir de tout ça .

« Voilà une soirée d’alcool que j’aimerais n’avoir jamais connue. » — Une citation de Harold LeBel, dans un courriel envoyé la présumée victime

Questionnée par le DPCP à ce sujet, la plaignante a estimé avoir bu trois ou quatre gin tonic durant la soirée, tous servis par Harold LeBel. Il aurait lui-même consommé la même quantité de verres, sans toutefois savoir quelle quantité d’alcool il s’était lui-même servi.

Tout juste avant les tentatives présumées de rapprochement de l’accusé, ils étaient dans un état tipsy , pompette , sans plus, selon la présumée victime. Ils se trouvaient selon elle dans un état normal , en contrôle .

De retour en 2020, par courriel, Harold LeBel lui a fait part de ses regrets par rapport à ce qu’elle lui avait raconté, lui qui avait toujours eu un immense respect pour elle. Il a écrit qu’il souhaitait être son ami et la revoir pour qu’ils se parlent de vive voix de la situation.

Cette rencontre avec celui que la présumée victime appelle encore Harold n’a jamais eu lieu, indique-t-elle. Elle ajoute dans son témoignage qu’elle a surtout cherché à l’éviter, depuis ces deux nuits passées à sa résidence. Elle explique qu’à cette époque, en 2020, elle était de plus en plus hantée par les événements qu’elle avait vécus, et qu’elle évaluait de plus en plus la possibilité de porter plainte.

« Je veux pas avoir ça sur la conscience »

L’élément déclencheur qui l’aurait poussée davantage dans cette direction, c’est l’arrestation de l’ancien chef du Parti québécois André Boisclair pour agression sexuelle, au printemps 2020.

Elle avait constaté que le nom de la victime de Boisclair n’apparaissait pas dans les médias, elle qui craignait surtout de subir les conséquences en dénonçant Harold LeBel.

Après avoir obtenu des informations sur les ordonnances de non-publication pour protéger les présumées victimes d’agression sexuelle en cour, elle a indiqué avoir entrepris des démarches auprès de la Sûreté du Québec de Rimouski, pour porter plainte officiellement.

Est-ce que si je dis rien, peut-être d’autres personnes vont subir la même chose que moi? , raconte-t-elle s’être demandé.

Le contre-interrogatoire de maître Maxime Roy, de la Défense, s’amorcera mercredi après-midi.

Au total, 14 personnes, dix femmes et quatre hommes, de tous les âges et résidant à Rimouski ou les environs, forment le jury appelé à de l’affaire.