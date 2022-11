Ingérence de la Chine dans les élections : Pierre Poilièvre exige des réponses de Trudeau

Le chef conservateur, Pierre Poilièvre, réclame la création d'un comité chargé d’enquêter sur les tentatives d'ingérence de la Chine lors de la dernière élection fédérale, et sur les mesures prises par le gouvernement Trudeau pour protéger la démocratie canadienne.

Lors d’un point de presse dans une épicerie de Vancouver mercredi, Pierre Poilièvre s’est dit très préoccupé par les révélations de Global News voulant que la Chine tente secrètement d’influencer l’issue des élections au Canada, et qu’elle aurait même mené une vaste campagne pour défaire des candidats perçus comme anti-Chinois lors des élections fédérales de 2019.

La chaîne d’information anglophone rapportait aussi que les services de renseignement canadiens avaient découvert la mise sur pied par Pékin d'un réseau clandestin qui finançait des candidats lors de récentes élections tenues au Canada.

Selon Global News, la Chine a réalisé de transferts de fonds, par l'intermédiaire d'un parlementaire et d'autres personnes, à au moins 11 candidats lors d’élections fédérales, ainsi qu'à des agents chinois travaillant pour leur campagne. Pékin a cherché à placer des agents auprès des députés afin d'influer sur leurs politiques.

Des informations qui surviennent quelques jours après l'annonce, par les autorités fédérales, de l'ouverture d'une enquête sur l’existence de postes de police chinois illégaux dans la région du Grand Toronto.

Soutenant que le premier ministre Justin Trudeau était au courant depuis le mois de janvier de ces manœuvres d’ingérence, Pierre Poilièvre s’est indigné de l’inertie du gouvernement face à cette menace.

Je n’ai vu aucune preuve d’une quelconque action de ce gouvernement pour protéger notre démocratie de ce genre d’ingérence étrangère , a-t-il déploré.

« Justin Trudeau doit expliquer pourquoi il savait et il n’a rien fait. […] Le premier ministre a échoué à protéger notre démocratie. » — Une citation de Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur du Canada

Estimant qu’il est impératif que les Canadiens sachent ce que leur gouvernement fait pour enrayer cette menace, le chef conservateur a annoncé que son parti allait demander des réponses aux Communes.

Le Parti conservateur va convoquer un comité pour avoir une enquête sur les allégations publiées par Global News , a-t-il déclaré.

Nous travaillons pour que cette réunion ait lieu au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre où nous croyons détenir suffisamment d’appuis pour obtenir une enquête sur ce que le premier ministre savait, ce qu’il compte faire à ce sujet et comment nous allons protéger notre démocratie de l’ingérence étrangère.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement a pris des mesures importantes pour renforcer l'intégrité de nos processus électoraux et de nos systèmes sans toutefois préciser la teneur de ces mesures.

Nous continuerons à investir en matière de lutte contre l'ingérence électorale, contre l'ingérence étrangère dans nos démocraties et nos institutions , a-t-il promis.

Malheureusement, nous voyons des pays, des acteurs étatiques du monde entier, que ce soit la Chine ou d'autres, continuer à se livrer à des jeux agressifs avec nos institutions, avec nos démocraties , a-t-il ajouté.