Solange Roy : l’art comme révélation pour explorer ses racines autochtones

La céramiste Solange Roy est exposée à l’Université de Toronto dans le cadre du BMO 1st Art, où elle représente la province du Manitoba.

Le 20 e prix BMO 1 st Art récompensent les meilleurs étudiants canadiens diplômés au baccalauréat en beaux-arts de toutes les universités au Canada. Les 12 artistes sélectionnés représentent la nouvelle génération d'artistes au pays.

En plus de la visibilité que le prix offre, une bourse de 7500 $ est offerte pour aider les artistes en émergence à s’établir.

Pour Solange Roy, cette expérience à Toronto représente bien plus que l'occasion de rayonner. Elle a marqué la jeune artiste qui l'a vécue comme une révélation professionnelle et personnelle.

C’est comme si j’avais eu la validation d’être une vraie artiste avec une vraie exposition hors province dans un lien important comme l’Université de Toronto , confie Solange Roy.

Son séjour à Toronto lui a donné l'occasion de voir une exposition des œuvres de l'artiste cri réputé Kent Monkman, au Musée royal de l’Ontario.

Cette exposition a été pour elle un véritable choc esthétique et identitaire.

« J’ai beaucoup pleuré [devant] l’exposition (...) C’était vraiment une expérience marquante. » — Une citation de Solange Roy, artiste céramiste crie

L'une des œuvres de Kent Monkman qui a particulièrement touché Solange Roy lors de sa visite de l'exposition au Musée Royal d'Ontario représente l'histoire des pensionnats pour Autochtones. Photo : Solange Roy

Solange Roy est elle-même une enfant crie adoptée par une famille franco-manitobaine. Elle entretient des liens avec sa famille biologique.

Sa situation personnelle la conduit depuis toujours à un vrai questionnement sur sa culture d’origine.

Kent Monkman m’a beaucoup inspirée (...) Il a fait notamment différents portraits de personnes autochtones qui ont beaucoup apporté à la communauté et je me suis dit que ça serait incroyable d’être aussi sur ce mur en tant que personne crie de Fisher River, comme lui , confie Solange Roy, qui se présente désormais comme une artiste céramiste crie

La série de portraits exposée au Musée Royal de l'Ontario a beaucoup marqué l'artiste céramiste crie Solange Roy. Photo : Solange Roy

Voir ces œuvres de Kent Monkman a finalement permis à Solange Roy de mieux se positionner en tant qu’artiste crie.

J’ai trouvé ma voie d’artiste… j'aime faire des gâteaux [en céramique], mais en tant qu’artiste crie, je veux vraiment trouver comment m’adresser à ces problèmes et à ces sentiments auxquels je suis confrontée présentement , précise-t-elle.

Projet de graduation de la céramiste manitobaine, Solange Roy, une réflection personnelle sur la nourriture et la consommation. Photo : Solange Roy

L’art est aussi un moyen pour Solange Roy de se reconnecter à son histoire.

Kent Monkman est de Fisher River au Manitoba et c’est là aussi d'où je viens. Voir un peu plus de son travail m’a inspiré une ligne de projets que je vais commencer l’année prochaine, plus sur le thème cri. Je vais changer un peu ce que je fais, je crois , rapporte Solange Roy.

« C’est plus un projet pour me mettre dans la peau de ma famille. » — Une citation de Solange Roy, artiste céramiste crie

Je vais faire plus de recherches à ce sujet et aller visiter Fisher River avec ma famille, car je ne suis jamais allée là-bas. Je suis adoptée et je n’ai jamais trop connu ma famille en tant que Crie , confie l’artiste.

L’exposition de BMO 1 st Art est présentée jusqu’au 19 novembre à l’Université de Toronto.