Les profits de TC Énergie reflètent l’énorme demande en énergie

La compagnie de pipelines de Calgary TC Énergie a engrangé des revenus en hausse de 15 % au troisième trimestre, grâce à des records de demande en gaz naturel, en pétrole et en électricité.

Les livraisons de gaz naturel liquéfié ont été particulièrement marquées pour TC Énergie, augmentant de 43 % par rapport au troisième trimestre de 2021.

La crise énergétique en Europe a accéléré l’attrait pour ce combustible, et l’entreprise de pipelines prévoit une prolongation de cet engouement. Un projet de 400 millions de dollars, Gillis Access, a été approuvé pour accroître le transport de GNL vers les terminaux de la Louisiane, où 60 % des exportations américaines de gaz naturel pourraient se faire d’ici 2030.

Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, mercredi, le vice-président des gazoducs Stanley G. Chapman a indiqué que son entreprise est en discussion préliminaire pour augmenter davantage la capacité de transport vers le golfe du Mexique. Il a ajouté que les difficultés d’obtention de permis rendent peu probable la mise en place d’un terminal GNL dans l’est du Canada.

L'attrait pour le gaz naturel liquéfié attire une hausse des infrastructures d'exportation de GNL comme celle-ci située à Cameron, en Louisiane. Photo : Associated Press / Martha Irvine

L’entreprise constate également une très forte demande de la part des producteurs de gaz naturel dans la région de Montney, un bassin qui chevauche la Colombie-Britannique et l’Alberta. Depuis juin 2020, le prix du gigajoule de gaz naturel a plus que doublé, frôlant les 6 $ US.

Record de transport de pétrole

Les oléoducs de TC Énergie ont eux aussi établi de bonnes performances. Les volumes transportés par le pipeline Keystone ont atteint un record en septembre avec 640 000 barils de pétrole transportés par jour.

Là encore, les bons résultats de l’entreprise sont liés à la bonne santé financière des producteurs soutenus par des prix mondiaux élevés. L’Alberta a ainsi produit un record de 3,9 millions de barils de pétrole par jour en septembre, le plus haut niveau de production jamais enregistré.

Même les actifs de TC Énergie en production électrique ont généré des revenus en hausse de 41 % en 2022 par rapport aux neuf premiers mois de 2021. TC Énergie a également indiqué que plus de 5 milliards de dollars d’actifs seront vendus au cours de 2023 pour financer la croissance de l’entreprise.

Les dirigeants ont toutefois refusé de dévoiler quels types d’actifs seront vendus et quelles entités la compagnie souhaitait acquérir.