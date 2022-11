L’Université Dalhousie et le SCFP concluent un accord de principe

L'école a confirmé l'accord par courriel et la section locale 3912 du SCFP a publié une mise à jour sur les médias sociaux.

Aucun des deux n'a donné de détails sur l'entente de principe qui devait être révélée aux membres du syndicat mardi soir. Le syndicat affirme qu'aucune date n'a été fixée pour un vote de ratification.

On s'attend à ce qu'un vote de ratification ait lieu le plus rapidement possible , indique Chris Hattie, vice-président adjoint par intérim des ressources humaines.

Si les membres votent en faveur, les employés du SCFP retourneront au travail dans les prochains jours. Nous fournirons plus d'informations au fur et à mesure que ces détails seront confirmés.

Les salaires au coeur des négociations

Il y a environ 1500 membres du SCFP à Dalhousie. Des aides-enseignants, des instructeurs, des correcteurs et des manifestants qui sont en grève depuis le 19 octobre, ce qui a provoqué l'annulation de certains cours et programmes.

Les travailleurs ont débrayé après deux ans de négociations infructueuses.

Plusieurs affiches sur le campus démontrent l'appui aux manifestants. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Les aides-enseignants de Dalhousie sont payés 24 $ l'heure alors que le syndicat affirme qu'à l'Université Western, ils sont payés le double.

La dernière offre de Dalhousie comprenait une augmentation de 20 % sur quatre ans.

Le syndicat affirme que la nouvelle offre soumise aux membres comprend une meilleure augmentation du moins pour les marqueurs et les démonstrateurs.

L'association des professeurs de Dalhousie soutient le syndicat dans ce conflit. Certains membres du personnel ont même rejoint par moment les membres sur la ligne de piquetage pour montrer leur appui.