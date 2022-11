Une nouvelle hausse de surdoses signalée dans la région de Timmins

La coordonnatrice du programme de réduction des méfaits du Bureau de santé Porcupine, Tina Brunet, indique que la hausse s’est produite au cours des six dernières semaines.

Il ne s’agit pas d’une statistique précise, mais le bureau de santé surveille la moyenne d’appels durant une période de six semaines à la fois pour surveiller la situation.

D’après Mme Brunet, des stupéfiants contenant des traces de fentanyl seraient en circulation. Ils deviendraient de plus en plus communs et seraient la source des récentes augmentations.

Elle indique que le nouveau site de consommation supervisé de Timmins est davantage occupé ces temps-ci puisque les gens souhaitent être surveillés.

Le nombre de visites augmente chaque mois, tout comme le nombre de références vers les services sociaux et de traitement. Dans les trois premiers mois, il y a eu plus de 3700 visites , dit-elle.

Cette alerte n'est pourtant pas la première lancée par le bureau de santé à la suite de l'ouverture du centre de consommation en juin. Des intervenants du milieu ont rappelé en septembre que ce genre de centre n'est pas une solution à part entière et que d'autres mesures doivent être employées pour endiguer la crise des opioïdes.

Tout comme le groupe de travail, Mme Brunet rappelle aux gens de ne pas consommer seuls et de toujours avoir une trousse de naloxone sur soi.

Le bureau de santé recommande également de ne pas consommer en même temps qu’un ami, de commencer en essayant une petite quantité et de ne pas mélanger des substances.

Avec les informations de CBC