Un ravin à Franquelin inquiète toujours

La distance entre la route 138 et le ravin qui se trouve dans le secteur de la côte Bellevue à Franquelin continue de s'amenuiser. En un an, le décrochement du talus a fait reculer la pente de 10 centimètres vers le bord de la route. Le ministère des Transports ( MTQ ) assure toutefois que ce phénomène est normal et que la sécurité des automobilistes n’est pas menacée.