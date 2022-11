Sécurité aéroportuaire : les incursions sur pistes représentent un enjeu « troublant »

Dans sa plus récente liste de surveillance, le BST avance que les incursions sur piste sont un enjeu préoccupant et demande que des mesures soient mises en place pour améliorer la sécurité sur les pistes des aéroports partout au pays.

Une incursion sur piste survient lorsqu’il y a une présence non autorisée et imprévue d’un véhicule, d’une personne ou d’un aéronef sur une piste utilisable ou à proximité selon le BST . Bien que la majorité de ces incursions ne représentent que de faibles risques de collision, leur fréquence soulève des inquiétudes.

La présidente du BST , Kathleen Fox, souligne que le nombre de ces incursions et leur constante augmentation sont troublants .

Aucun décès attribué à une incursion sur piste n’est survenu au pays depuis 1978. Le vol 314 de Pacific Western s’était écrasé à l’aéroport de Cranbrook en Colombie-Britannique, tuant 43 des 49 passagers à son bord. L’équipage tentait d’éviter une collision avec un camion de déneigement sur la piste.

Au cours de la pandémie, le nombre d’incursions sur piste a connu une diminution, mais lorsqu’on tient compte de la réduction de nombre d'atterrissages et de décollages au cours de la même période, le taux d’incursions a poursuivi son ascension pour atteindre, en 2021, 10,7 incursions par 100 000 arrivées et départs.

Le Bureau de la sécurité des Transports est préoccupé par cet enjeu depuis plusieurs années et inscrit les incursions sur piste sur sa liste annuelle de surveillance depuis 2010. Au cours de cette même période, 15 enquêtes ont été effectuées après des incidents liés aux incursions.

Dans un communiqué, Transports Canada affirme avoir modifié, en 2015, ses normes et pratiques recommandées pour les aérodromes dans l’objectif, entre autres, afin de mieux prévenir les incursions sur piste.

« Les règlements, les normes et les lignes directrices de Transports Canada en matière de sécurité veillent à ce que les opérations des aéronefs sur les pistes du Canada demeurent sécuritaires en prévenant les incursions sur les pistes grâce à un certain nombre de mesures : barres d’arrêt, feux de protection de piste, et des marques axiales de voie de circulation et de ligne d’arrêt améliorées. Ces mesures offrent un niveau de sécurité élevé et répondent aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale. » — Une citation de Transports Canada

Un autre partenaire visé par les recommandations du BST est la société NAV CANADA. L’entreprise sans but lucratif est responsable du contrôle de la circulation aérienne, de l’information de vol et d’autres services aéronautiques.

NAV CANADA n’a pas non plus précisé les mesures qui sont mises en place pour réduire le nombre d'incursions sur piste, mais souligne que « la proportion du nombre d'incidents demeure faible lorsque mise en relation avec le nombre total de mouvemente d'aéronefs, et que le niveau de risque associé à la grande majorité de ces incidents est faible ».

« Le secteur de l'aviation au Canada est l'un des plus sécuritaires au monde. » — Une citation de Nav Canada

Madame Fox souligne toutefois qu’il est difficile de comparer les performances des aéroports canadiens avec ceux ailleurs dans le monde lorsqu’il est question d'incursion sur piste parce que les différents pays ne recueillent pas les données sur celles-ci de la même manière. Par exemple, les données canadiennes incluent la présence de véhicules ou de personnes sur une piste disponible, même si aucun avion ne se trouvait à proximité. Ce qui n’est pas le cas pour d’autres juridictions.

Le BST classe les incursions sur piste selon trois catégories soit les écarts du pilote , les irrégularités d'exploitation étant généralement reliées aux systèmes technologiques, ou écart de véhicule ou de piéton .

Le cas particulier de Toronto

Le Bureau de la sécurité des Transports du Canada avait déjà produit un rapport, en 2019, recommandant des changements à l’aéroport international Pearson. Des enjeux de communication entre les équipages et les contrôleurs aériens et l’accomplissement, par les équipages, de procédures au sol pendant la circulation vers l’aérogare après l'atterrissage avaient entre autres été soulevés dans le rapport.

Le BST aussi déterminé que la configuration même des pistes à l’aéroport de Toronto pouvait contribuer à la confusion.

« [...]le Bureau recommande que : l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto apporte des modifications physiques à l'aménagement des voies de circulation pour atténuer les risques d'incursion entre les pistes parallèles et, en attendant que ces modifications soient apportées, mette en œuvre d'autres améliorations pour accroître la perceptibilité des points d'attente avant piste. » — Une citation de Recommandation émise par le bureau de la Sécurité des Transports du Canada en janvier 2019

L’autorité aéroportuaire du grand Toronto (GTAA) a mis en place différentes mesures et plans d’action au cours des dernières années pour se plier aux recommandations du BST. Dans son plus récent rapport, le Bureau qualifiait les réponses de GTAA de en partie satisfaisante.

« Nous prenons tout incident de sécurité au sérieux et nous nous engageons à travailler en collaboration avec le Bureau de la Sécurité des Transports (...). » — Une citation de Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

Des travaux de modification en cours sur deux pistes de l’aéroport de Toronto prévoient le remplacement complet et [l’] amélioration du balisage lumineux pour la piste, la plate-forme d’attente de circulation et la voie de circulation adjacente.

En mars 2020, une collision a été évitée de justesse à l’aéroport Pearson lorsqu’un avion a entamé son décollage alors qu’un autre appareil se trouvait toujours sur la piste.