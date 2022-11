Certains comptes vérifiés sur Twitter auront finalement la mention « officiel »

Le réseau social Twitter a commencé à ajouter des étiquettes grises avec la mention « officiel » à certains comptes de médias, d’entreprises et de personnalités politiques et publiques afin d’indiquer leur authenticité. Il s’agit du plus récent rebondissement dans la refonte du système de vérification de la plateforme par son nouveau propriétaire, Elon Musk.

Esther Crawford, une employée de Twitter qui travaille sur le service payant Twitter Blue, a déclaré mardi sur le réseau social que le libellé officiel sera ajouté à certains comptes lors du lancement du nouveau système de vérification.

« Tous les comptes précédemment vérifiés n'obtiendront pas le libellé officiel et cette mention n'est pas achetable. » — Une citation de Esther Crawford

Selon Mme Crawford, les profils qui reçoivent cette étiquette sont des comptes gouvernementaux, des sociétés commerciales, des partenaires commerciaux, des grands médias, des éditeurs et certaines personnalités publiques.

Des médias comme l'Associated Press, le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal ont reçu une désignation officielle mercredi, de même que des entreprises comme Nike, Apple et Coca-Cola.

Plusieurs comptes de personnalités politiques, comme celui de Justin Trudeau, par exemple, ont déjà le libellé Officiel du gouvernement sur Twitter. Le réseau social avait instauré ces étiquettes en 2020 pour quelques pays : la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Une refonte du système

Le système actuel du site, en place depuis 2009, prévoit des crochets bleus pour confirmer l’authenticité d’un compte. L’objectif était de s'assurer que les profils très médiatisés et publics soient bien ceux des personnes qu’ils prétendent représenter.

Mais Elon Musk avait d’autres plans : une personne qui souhaite vérifier son compte devra débourser un montant mensuel de 8 $ US par mois (environ 11 $ CA). Les personnes abonnées à ce service, appelé Twitter Blue, auront notamment moins de publicités sur leur fil d’actualité et une plus grande visibilité pour leurs gazouillis, en plus d’obtenir leur coche bleue.

À défaut de payer, les internautes au compte vérifié perdront cet insigne.

Des inquiétudes

Des spécialistes ont tiré la sonnette d’alarme sur cette nouvelle façon de procéder qui pourrait conduire à des usurpations d'identité et à la diffusion de fausses informations et d'escroqueries.

Elon Musk en a lui-même été la cible : le compte de l’humoriste américaine Kathy Griffin a été suspendu la fin de semaine dernière après qu’elle a repris l’identité du nouveau propriétaire de Twitter sur son propre profil pour s’en moquer. Le nouveau patron de Twitter a répliqué en publiant un gazouillis lui disant qu’elle pouvait récupérer son compte à condition qu’elle débourse 8 $ US, montant prévu pour un abonnement mensuel à Twitter Blue.

L'étiquette grise semble être un compromis en réponse à ces critiques, mais elle a ses limites : elle pourrait entraîner une plus grande confusion, les utilisatrices et utilisateurs de Twitter étant depuis longtemps habitués à la coche bleue, plus évidente à repérer que la nouvelle désignation officielle.

Il y a environ 423 000 comptes vérifiés dans le cadre du système sortant. Nombre d'entre eux appartiennent à des célébrités, des entreprises et des personnalités politiques, des médias et des journalistes.

M. Musk avait déjà proposé de désigner les comptes officiels autrement que par le crochet bleu. Son propre compte n’est par ailleurs pas encore reconnu comme officiel.

Le compte du premier ministre du Québec, François Legault, a reçu son étiquette officielle, tout comme plusieurs ministres de son gouvernement.