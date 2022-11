Un don de 3000 $ pour soutenir les familles et les mères de la Côte-Nord

À la source vient en aide aux mères et aux familles de la Côte-Nord. L’organisme offre entre autres un service d’hébergement pour les femmes et les familles en déplacement à Sept-Îles pour des soins obstétriques et pédiatriques. Il fait aussi la promotion de l'allaitement maternel et offre des ateliers informatifs en lien avec la périnatalité.

La directrice générale de l'organisme, Julie Rousseau, voit ce don comme une marque de soutien de la part de la communauté septilienne.

« On a eu un beau 3000 $, ce qui représente pour nous un appui de la société, et qui fait qu'on peut en faire un petit peu plus avec ces sous-là, qui nous viennent des entreprises de la région. » — Une citation de Julie Rousseau, directrice générale de l'organisme À la source

Julie Rousseau indique que ce montant sera intégré à la mission globale de l'organisme.

Soutien local

Depuis trois ans, la microbrasserie et le Port de Sept-Îles se sont engagés à soutenir un organisme local en versant une partie des fonds générés par la vente de la bière caritative la Pointe aux Basques.

« Il y a la bière Pointe aux Basques qui est brassée justement pour redonner à la communauté, donc on est l'organisme qui a été choisi pour récolter le fruit de cette belle collaboration-là. » — Une citation de Julie Rousseau, directrice générale de l'organisme À la source

En 2019, c’est l’organisme l’Envol Maison de la Famille qui fut bénéficiaire du don généré par la bière Pointe aux Basques.

La bière caritative Pointe aux Basques a aussi gagné la médaille de bronze dans la catégorie English Bitter lors de la remise des Prix canadiens de la bière, en 2021. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Présents ce matin lors de l’annonce, les copropriétaires de la microbrasserie, Billy Dumas et Martin Demassieux, se sont dit soucieux de s’engager auprès de la communauté de Sept-Îles. La Pointe aux Basques est une source de fierté énorme. On brasse une bière que les gens de Sept-Îles adorent, et on donne un petit coup de main à notre communauté locale par la même occasion , explique Billy Dumas.

Le projet entre le Port de Sept-Îles et la microbrasserie a été mis de l’avant en 2019 dans le but de souligner les 20 ans d’autonomie portuaire.

Le nom Pointe aux Basques a été donné à la bière en rappel du terminal Pointe-aux-Basques du Port de Sept-Îles, construit en 1950.