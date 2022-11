Les immigrants priés de trouver un logement avant d’arriver à Miramichi

Cet avis, ce n’est pas pour décourager, mais pour aviser les nouveaux arrivants potentiels et les employeurs du défi qu’on a au niveau du logement abordable, explique Roger Ward, agent d’établissement et de programmes de l’ ARMM au micro de La matinale d’ICI Acadie ce mercredi.

Une énorme impasse

Nous ne pouvons pas aider les immigrants à s’établir lorsqu’ils n’ont pas d’endroit où vivre , explique Ibrahim Faizal, président de l’ ARMM dans un communiqué envoyé mardi.

Sans adresse, impossible pour les nouveaux arrivants de s’inscrire à l’assurance maladie, d'obtenir leur permis de conduire ou d'inscrire leurs enfants à l’école.

Nous sommes confrontés à une énorme impasse , insiste M. Faizal.

Le gouvernement fédéral veut aider sur la question du logement

Je pense qu’on est possiblement rendu au seuil des limites d’accueil , estime M. Ward. L’association appelle le secteur public à encourager immédiatement la construction de nouveaux logements dans la région.

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernmentales Dominic LeBlanc reconnaît que le gouvernement n'en fait pas assez pour encourager la construction de nouveaux logements. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Dominic LeBlanc, député de la circonscription de Beauséjour et ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, reconnaît qu'on n’en fait pas assez. La bonne nouvelle, c’est qu’on va en faire plus. [...] La question du logement et des infrastructures demeure prioritaire .

Une immigration en plein boom

Le gouvernement fédéral veut accueillir 500 000 immigrants par an d’ici 2025 afin de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. À Miramichi, l’immigration a explosé ces dernières années. En cinq ans, la ville a attiré plus de nouveaux arrivants que pendant trente ans, entre 1980 et 2010. Le collège communautaire accueille cette année un nombre record d’étudiants internationaux.

Le but ultime, c’est de garder les immigrants. Oui il faut les attirer mais il faut les faire rester , souligne M. Ward qui s’inquiète de la concurrence que subit la région de Miramichi avec d’autres régions.

« C’est certain qu’on perd un certain montant. C’est sûr qu’il y a peut-être plus de logements abordables dans d’autres endroits comme Moncton ou Fredericton. C’est probable, mais c’est un problème qui est un peu partout. » — Une citation de Roger Ward, agent d’établissement et de programmes de l’ ARMM

L’association réclame d’Ottawa des mesures urgentes et significatives.[...] Les nombreux avantages dont parlent les nombreux arrivants lorsqu’ils parlent de notre région, y compris notre abondance d’air frais et d’espaces ouverts, ne permettront pas de construire de maisons.

Avec des informations de la Matinale d’ICI Acadie