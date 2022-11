Un homme de 60 ans porté disparu après que son véhicule se soit embourbé dans la neige

Jack Crouch, originaire de Kenaston, a été vu pour la dernière fois mardi lorsqu'il voyageait dans un véhicule avec une autre personne, selon la police.

Lorsque le véhicule s'est embourbé, l’homme qui accompagnait Jack Crouch est parti à pied pour chercher de l'aide.

Les forces de l'ordre ont été informées de la disparition du sexagénaire vers 15 h.

Pour le moment, les policiers ne savent pas si M. Crouch est embarqué dans un autre véhicule ou s'il est également parti à pied chercher du secours.

La température dans cette région est descendue à -19 degrés Celsius au cours de la nuit.

Étant donné qu'il faisait nuit et que la poudrerie persistait, la police n’avait pas sollicité l'aide du public , peut-on lire dans un communiqué publié par la GRC .

Jack Crouch mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces) et pèse environ 72 kg (160 livres). Il a les cheveux gris et bruns et les yeux bruns, indique la police. Les forces de l'ordre ne savent toutefois pas ce qu'il portait au moment de sa disparition.

La police demande aux personnes qui se trouvent dans le secteur de l’autoroute 15, entre Watrous et Kenaston, de vérifier autour des bâtiments et de signaler tout véhicule abandonné.