La SOPFEU parachève l’extinction du feu de forêt à Mont-Saint-Pierre

Nos équipes vont rester jusqu’à l’extinction [du feu] et ça peut prendre quelques jours , indique l’agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU , Isabelle Gariépy.

La première étape était de contenir l’incendie. La deuxième étape, qui est faite également par nos équipes au sol, c’est de s’assurer de le maîtriser pour en arrêter la progression de manière définitive , poursuit Mme Gariépy.

Une rencontre a eu lieu mercredi matin avec les différents intervenants, dont 26 pompiers forestiers, pour faire le point et décider des prochaines opérations.

Le directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie, Steve Dumont, se fait rassurant.

« Le pire est derrière nous et la population de Mont-Saint-Pierre n’a plus rien à craindre. » — Une citation de Steve Dumont, directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie

Selon lui, la situation s’était calmée mercredi matin, comparativement à la veille.

C’est plus tranquille [visuellement] sur la montagne, raconte-t-il. C’était un feu de sol, de surface qu’on appelle, plutôt qu’un feu de cime. Ce qui paraissait impressionnant c’était les feuilles mortes et les bouts de tronc qui traînaient par terre.

Le chef pompier indique qu’à la suite de la rencontre de mercredi matin, les pompiers de Saint-Maxime-du-Mont-Louis ont été libérés. Un véhicule et deux pompiers sont restés sur place pour prêter main-forte aux pompiers forestiers de la SOPFEU .

« C’est la SOPFEU qui prend le contrôle de l’intervention. » — Une citation de Steve Dumont, directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie

Conditions favorables

Steve Dumont explique que dans les circonstances, les conditions étaient tout de même favorables pour aider les pompiers dans leur travail.

Steve Dumont est le directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On avait un vent qui soufflait vers la montagne et non vers le village, et il ne faisait pas 20 ou 30 degrés. Alors oui, c’était impressionnant et ce n’est pas quelque chose qu’on voit souvent en Haute-Gaspésie à cette période-ci de l’année , constate Steve Dumont.

Selon lui, les dommages ne seront pas nécessairement apparents sur la montagne.

La forêt de sapinage est encore debout et on voit aussi que la forêt est encore verte, mais c’est plus au niveau du sol que le travail reste à faire , conclut M. Dumont.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque et Pierre Chapdelaine de Montvalon