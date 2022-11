The Crown : une peu indulgence pour Charles, plaide son interprète

L'acteur a participé mardi soir à Londres à la première de la cinquième – et en principe avant-dernière – saison de la série au succès planétaire, qui sort mercredi sur Netflix et qui relate le règne de la défunte Élisabeth II.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Deux mois après son décès, à l'âge de 96 ans, The Crown s'intéresse aux années 1990, marquées par la rupture entre le prince Charles et Diana, créant une attente considérable, mais aussi de vives critiques sur les libertés prises par la série.

Pour cette saison, Imelda Staunton interprète la reine, prenant le relais d'Olivia Colman. Dominic West et Elizabeth Debicki succèdent à Josh O'Connor et Emma Corrin dans les rôles de Charles et Diana.

Les deux côtés de la médaille

S'exprimant devant la presse, Dominic West, qui a rencontré Charles à plusieurs reprises, a relevé que la vie du nouveau roi de 73 ans est l'une des plus surveillées, connues du public dans le monde .

La saison couvre une période où la presse était contre lui. Il divorçait, et il y a toujours deux côtés dans un divorce , a-t-il expliqué.

J'espère qu'il y a un peu de recul maintenant , a-t-il ajouté. J'adore la personne, et dans ce cas inévitablement on se met de son côté et on lui donne le bénéfice du doute et j'espère que le public fera pareil .

L'acteur avait raconté précédemment avoir proposé de renoncer à son rôle d'ambassadeur de la fondation caritative de Charles en raison de son rôle dans la série, ce qui a été refusé.

Une série de plus en plus critiquée

Cette saison en dix épisodes évoque notamment l'entrevue-choc de la princesse Diana à la BBC évoquant l'infidélité de Charles, la relation adultère de ce dernier avec Camilla Parker Bowles ou encore son divorce.

En abordant des événements encore très sensibles, la série s'est attiré des critiques venant de personnalités artistiques comme l'actrice Judi Dench, ou encore des ex-premiers ministres John Major et Tony Blair, car elle prête par exemple à Charles des manoeuvres non avérées pour obtenir l'abdication de sa mère.