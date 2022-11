La Chine, une puissance « qui bouleverse l’ordre mondial », prévient Ottawa

Dans une allocution prononcée à Toronto mercredi, la ministre canadienne des Affaires étrangères l’admet : son poids démographique et son influence rendent la coopération avec la Chine nécessaire pour faire face aux défis mondiaux comme les changements climatiques.

Mais elle a aussi tenu à assurer que, lorsqu’il le faudra, le Canada n’hésitera pas à confronter la Chine, une puissance mondiale qui bouleverse de plus en plus l’ordre mondial et qui cherche à façonner l'environnement mondial de manière à ce qu'il soit plus permissif pour des intérêts et des valeurs qui s'éloignent de plus en plus des nôtres .

Elle promet notamment de continuer à défendre les droits de la personne en Chine, où des allégations crédibles d’abus et de crimes contre l’humanité sont bien documentées , à s’opposer aux actions unilatérales mettant en danger le statu quo de Taïwan et à défendre la liberté d’expression à Hong Kong.

La ministre s’est même adressée aux Canadiens qui ont des intérêts économiques en Chine.

« Il faut voir clair [...] Mon travail consiste à vous dire qu'il y a des risques géopolitiques liés à faire des affaires avec le pays. » — Une citation de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada

Elle promet qu’Ottawa les aidera à diversifier et à atténuer les risques dans la région .

Investir pour mieux se comprendre

Mais comment alors, dans un contexte où le Canada veut approfondir ses liens avec les pays indo-pacifiques, ne pas se mettre à dos ce géant qui se trouve au cœur de la région?

J'annonce aujourd'hui que nous investissons dans l'approfondissement de notre compréhension de la façon dont la Chine pense, opère et planifie; de la façon dont elle exerce son influence dans la région et dans le monde.

Cet investissement de 50 millions de dollars ira notamment dans les ambassades clés du Canada pour y envoyer des experts dédiés pour approfondir notre compréhension des défis que pose la Chine et des opportunités qu’elle présente .

Mais selon le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, le gouvernement libéral devrait se concentrer sur les allégations d'ingérence étrangères de la part du gouvernement chinois dans les élections canadiennes.

« Je n’ai vu aucune action du gouvernement pour défendre la démocratie canadienne face à ce genre d’ingérence étrangère », a-t-il dit lors d'un point de presse à Vancouver mercredi matin. « Je pense que Justin Trudeau doit expliquer pourquoi il savait et n’a rien fait. »

« Nous avons besoin d’un gouvernement qui se tient debout pour les droits de la personne et la liberté et qui défend les intérêts canadiens dans un monde de plus en plus dangereux », a-t-il ajouté.

Chercher de nouveaux alliés dans la région indo-pacifique

Mélanie Joly et le premier ministre Justin Trudeau s’envoleront bientôt vers l’Asie, où ils participeront au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ( ANASE ) à Phnom Penh, au Cambodge, au Sommet du G20 à Bali, en Indonésie, à la réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique ( APEC ) à Bangkok, en Thaïlande.

L’objectif de ce voyage pour le Canada est, selon la ministre Joly, d’être clair sur la manière dont il ne va pas seulement être engagé, mais comment nous allons être des leaders sur la scène mondiale, et cela, en approfondissant nos amitiés existantes et en cherchant de nouveaux alliés .

Ces nouveaux alliés se trouvent notamment dans la région de l’Indo-Pacifique, la région avec la croissance économique la plus rapide, assure Mme Joly. D'ici 2040 – dans moins de deux décennies – la région représentera plus de la moitié de l'économie mondiale, soit plus du double de la part des États-Unis.

« Toutes les questions qui importent aux Canadiens – notre sécurité, la prospérité économique, les valeurs démocratiques, la santé, l’environnement, les droits des femmes, les droits humains – seront façonnées par les relations que le Canada et ses alliés et partenaires entretiennent avec les pays de l'Indo-Pacifique. » — Une citation de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada

Mélanie Joly n’a pas expliqué en détail la stratégie indo-pacifique du Canada, mais elle a dévoilé ses cinq objectifs principaux :

Promouvoir la paix et la sécurité dans la région;

Améliorer le commerce, l’investissement et nos chaînes d’approvisionnement;

Investir dans les liens entre nos peuples respectifs et continuer de défendre les droits de la personne;

Soutenir la lutte contre les changements climatiques;

Approfondir les relations du Canada dans la région.

Avec des informations de Louis Blouin