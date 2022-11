Ces propos de M. Legault surviennent après que la conférence fédérale-provinciale sur le financement de la santé ait connu une fin abrupte, à Vancouver, laissant les parties plus éloignées que jamais.

Lors d'un impromptu de presse à Québec, M. Legault a reproché à Justin Trudeau de ne pas comprendre à quel point les provinces avaient besoin d'aide en matière de santé. Il faut regarder comment on peut attirer plus d’infirmières, comment on peut redresser les réseaux de la santé des différentes provinces, a fait valoir le premier ministre du Québec.

M. Trudeau pense qu’il est meilleur que Christian Dubé pour choisir comment dépenser l’argent , a raillé François Legault.

« Je ne comprends pas que M. Trudeau s’obstine devant une unanimité des provinces et territoires. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Ottawa pose comme conditions aux provinces qu'elles utilisent et partagent des indicateurs communs en santé, en échange de transferts fédéraux de 49 milliards de dollars.

Les provinces, elles, réclament du fédéral qu'il fasse passer de 22 à 35 % sa contribution au financement de la santé publique au pays. De plus, pour le Québec, il est hors de question de se plier à des conditions pour obtenir l'argent du fédéral.

La question des chèques

Mardi, Justin Trudeau a réitéré qu'il importait pour Ottawa d'avoir un système de santé qui fonctionne , avec des résultats.

Questionné à savoir s'il fallait bonifier les transferts fédéraux aux provinces au moment où ces dernières réduisent les impôts, le premier ministre canadien a rétorqué que l'argent ne manque pas dans les systèmes provinciaux puisqu' ils sont en train d'envoyer des chèques pour les gens qui en ont le moins besoin, ou donner des baisses d'impôts aux plus riches .

J’en reviens pas , a rétorqué François Legault, dont le gouvernement enverra sous peu à 6,5 millions de contribuables un chèque de 400 $ à 600 $ – selon leur revenu – pour composer avec l'inflation.

J’en reviens pas que M. Trudeau vienne dire : "M. Legault ne devrait pas aider les Québécois à faire face à l’inflation" , s'est-il insurgé. Le Québec est l’endroit où l’on a les impôts les plus élevés. Un moment donné, il faut être capable de bien comprendre les enjeux et pas faire des batailles inutiles.

Le premier ministre québécois reproche à Ottawa de financer seulement 22 % des dépenses de santé des provinces . Pourtant, il [le fédéral] reçoit plus de 40 % des impôts , fait remarquer François Legault.