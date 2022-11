La Suisse, grande épargnée de l’inflation en Europe

Ces temps-ci, ce commerçant a en tête le même souci que ses collègues ailleurs en Europe : l’impact de la hausse des prix sur sa production.

Toutes nos matières premières augmentent. Ça veut dire que, pas plus tard qu’hier, le marchand de levures m’a annoncé qu’en novembre il y a une augmentation de 15 centimes de franc suisse sur la levure. Ça avait déjà commencé avec la farine et le beurre , explique Albert Michellod.

Le boulanger suisse Albert Michellod constate l'augmentation des prix de tout ce qu'il achète pour produire du pain et des viennoiseries. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Pour cet entrepreneur, dont le commerce dépend de fours et de congélateurs énergivores, la renégociation de son contrat énergétique l’année prochaine est aussi source d’inquiétude.

Dans sa boulangerie, qui fait aussi office de café, la hausse des prix s’invite dans les conversations. Mais César, un client, relativise quand il compare la situation en Suisse à celle des pays voisins. On est quand même mieux, je pense .

« J’ai de la famille en Allemagne, et c’est un peu plus difficile maintenant. » — Une citation de César, un travailleur suisse

Et pour cause, le taux d’inflation en un an pour le mois d’octobre était de 10,4 % en Allemagne. Pour l’ensemble de la zone euro, l’institut Eurostat prévoit un taux de 10,7 % pour la même période.

La Suisse, avec son inflation qui a baissé de 3,3 % à 3 % entre septembre et octobre, fait donc figure d’exception sur le continent.

Devise et énergie, principaux outils de la Suisse

Selon Vincent Riesen, directeur général de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, la singularité de son petit pays s’explique entre autres par la force de sa devise, dont la valeur a augmenté au cours des derniers mois.

Le franc suisse a un taux quasi identique à celui de l’euro, ce qui favorise la Suisse dans l’achat de produits importés, dont son économie dépend grandement.

Dès que la situation se tend économiquement, politiquement, on sent que le franc devient automatiquement une valeur refuge, attire des capitaux étrangers et ça fait monter sa valeur , explique l’économiste, qui souligne aussi l’impact des politiques monétaires et fiscales de son pays.

Le franc suisse a aujourd'hui presque la même valeur que l'euro. Photo : Reuters / Christian Hartmann

« Comme on a beaucoup d'importations dans ce pays, vu que nous-mêmes on ne produit pas beaucoup de ressources, automatiquement, tous les prix des matières premières, nos termes de l'échange s'en trouvent renforcés. » — Une citation de Vincent Riesen, directeur général de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Cette force du franc avantage ainsi les Suisses lorsqu’ils doivent s’approvisionner sur les marchés mondiaux de l’énergie, où les prix ont connu d’importantes augmentations.

En matière d’énergie, la Suisse demeure également beaucoup moins dépendante des importations de gaz que d'autres pays européens, ce qui l’épargne en partie des impacts de la hausse de la valeur de cette ressource depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Selon les autorités helvétiques, en 2020, 66 % de l’électricité consommée dans le pays dépendait de l’énergie hydroélectrique et 20 % venait de l’énergie nucléaire.

Un bassin dans les Alpes suisses, utilisé dans le processus de production d'hydroélectricité. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Une inflation qui demeure difficile à gérer pour certains

Même si, au chapitre de l’inflation, la situation du pays alpin est nettement plus enviable que celle de ses voisins européens, la hausse des prix à la consommation pèse sur le moral des Suisses.

Chaque trimestre, les autorités de Berne mesurent les appréciations et les attentes des ménages quant à la situation économique , avec ce qui est appelé l’indice du climat de consommation .

Or, en octobre, cet indice a atteint son plus bas niveau depuis que ce genre d’enquête est mené, en 1972.

Vincent Riesen, de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, explique l'inflation limitée en Suisse par le fort taux de la devise du pays. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Vincent Riesen, de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie, rappelle que tous les Suisses ne sont pas riches .

On a aussi une classe moyenne inférieure qui peine parfois à nouer les deux bouts. Et évidemment, pour ce type de ménages, le choc d'inflation est assez dur , précise-t-il.

Ainsi, même si les salaires sont plus élevés qu’ailleurs, dans un pays où le coût de la vie est 40 % plus élevé qu’en France, une augmentation des prix, même modérée, peut avoir des conséquences importantes.

Pour le boulanger Albert Michellod, qui achète beaucoup de ses produits en Suisse et qui ne peut donc pas profiter de la force de la devise, le phénomène est inquiétant. Bien que le taux soit limité, il s’attend à devoir tôt ou tard imiter d’autres commerçants européens, et répercuter les impacts de l'inflation sur les prix de ses produits.

On est très proches de notre clientèle, ça fait toujours mal d’augmenter les prix , lance Albert Michellod.

Même si leur réalité semble aujourd'hui bien éloignée de celle des Allemands ou des Britanniques, les Suisses ne pourront peut-être pas entièrement échapper aux vents inflationnistes qui soufflent sur le continent européen.