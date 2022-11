Jacques Painchaud élu par acclamation à la présidence de l’APPQ

Jacques Painchaud, policier à la Sûreté du Québec depuis 1989 et impliqué dans le milieu syndical policier depuis 22 ans, a été nommé président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ). Il succède à Dominic Ricard, qui a remis sa démission le 21 octobre dernier.

Painchaud, dont le mandat a débuté hier, doit reprendre les négociations entre les policiers de la Sûreté du Québec et le ministère de la Sécurité publique, qui sont dans une impasse.

Le départ surprise de son prédécesseur, Dominic Ricard, visait à donner un second souffle aux rondes de négociations qui piétinent.

Les 5700 agents de la SQ sont sans contrat de travail depuis le mois de mars dernier.

Bien sûr, nous prendrons le temps qu'il faudra pour atteindre nos objectifs. Le travail effectué depuis un an à la table des négociations est un travail d’équipe et non l’exercice d’une seule personne. Conséquemment, le départ du président sortant n’a pas pour effet de repartir à zéro la négociation actuelle , a déclaré le nouveau président de l'APPQ.

« Cela dit, les moyens de sensibilisation vont devoir s’intensifier s’il n’y a pas de progrès dans les négociations. Nous serons au rendez-vous pour faire reconnaître nos droits et l’importance de notre profession. » — Une citation de Jacque Painchaud, président de l'APPQ

Un syndicat qui se relève

En pleine impasse dans ses négociations avec le MSP , l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec devait rapidement se trouver un nouveau président pour reprendre les pourparlers.

De plus, le syndicat policier a été ébranlé le mois dernier par la suspension de son vice-président aux finances, Charles Hopson. Ce dernier fait l'objet d'une suspension avec solde, a confirmé la Sûreté du Québec.

La nouvelle, d'abord publiée par La Presse, a aussi été confirmée par le président sortant Dominic Ricard dans un communiqué de presse publié le 31 octobre.

Le vice-président aux finances à l’APPQ est actuellement relevé de ses fonctions en lien avec un événement survenu il y a quelques jours , avait déclaré M. Ricard dans un court communiqué de presse.

Les événements allégués seraient survenus à Saint-Hyacinthe à la fin du mois d'octobre. Charles Hopson ne fait l'objet d'aucune accusation criminelle pour l'instant.