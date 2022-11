Les premières neiges permettent à certaines stations de ski d’ouvrir plus tôt que prévu

Dans certaines régions de l’intérieur de la Colombie-Britannique, la saison de ski va commencer un peu plus tôt que prévu grâce aux récentes chutes de neige.

Près de Kelowna, la station Big White ouvrira le 17 novembre. Selon Michael J. Ballingall, vice-président du centre de ski, c’est la première fois depuis 2016 que la station peut ouvrir ses portes plus tôt que prévu grâce à dame nature. Un peu plus de 110 centimètres de neige sont tombés au cours des derniers jours.

On a l’impression d’être déjà au milieu de l’hiver, c’est anormal , indique pour sa part Chantelle Deacon, gestionnaire des communications pour la station SilverStar, près de Vernon.

La station ouvrira certaines de ses pistes le 12 novembre.

De son côté, Matt Mosteller, vice-président de Resorts of the Canadian Rockies, la compagnie propriétaire des stations Fernie Alpine Resort, Kimberley Alpine Resort et Kicking Horse Mountain Resort, indique devoir attendre de recevoir du matériel avant de pouvoir lancer la saison à Fernie, près de la frontière avec l’Alberta.

Le lancement de la saison de ski est prévu le 3 décembre à Fernie.

Le centre Kicking Horse Mountain Resort, près de Golden, doit normalement rouvrir ses portes le 9 décembre et la saison s'amorcera le 16 décembre à Kimberley.

Sur la côte, la station de Whistler prévoit démarrer la saison le 24 novembre. Une quarantaine de centimètres de neige sont tombés dans le secteur au cours des sept derniers jours.

En Alberta, la neige en abondance permettra à certaines stations de ski d'ouvrir encore plus tôt. C'est le cas de Sunshine dans le parc national Banff, où les remonte-pentes seront en activité à compter du 3 novembre.

Avec des informations de Arrthy Thayaparan, de CBC