Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton au profit de la création

Celui-ci permet à un artiste professionnel de se consacrer pendant six semaines durant l'automne à la création de projets dans un environnement naturel et paisible.

C'est une super belle opportunité pour les artistes de se concentrer sur leur art et d'être au Cap-Breton pendant la plus belle période de l'année avec les changements de couleur dans les feuilles , reconnaît Véronique Hotton, agente d'éducation du public pour l'unité de gestion au Cap-Breton pour Parcs Canada.

La piste Cabot, dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / BirdImages

Toutes formes de disciplines artistiques peuvent être explorées dans le cadre de cette résidence, qu'elle soit en peinture, sculpture, écriture, théâtre, cirque ou même en création musicale.

Certains artistes pratiquent leur art directement sur un sentier de la Cabot Trail, d'autres font une installation à la fin de leur résidence afin que les visiteurs et la communauté puissent en profiter.

Peinture abstraite

Cette année, Parcs Canada a versé 5000 $ au Cape Breton Centre for Craft & Design, situé à Sydney, pour administrer le programme d'artiste en résidence.

L'artiste visuelle Erika Germain effectue depuis le début octobre sa résidence artistique à Ingonish, dans un logement fourni par Parcs Canada.

Erika Germain est l'artiste en résidence pour l'automne 2022 dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : E. Madinsky/Parcs Canada

L'environnement naturel ici m'inspire: les textures sont belles, les couleurs, les paysages d'automne , témoigne l'artiste basée à Toronto, qui termine le programme le 12 novembre.

« Je peins de manière abstraite, ce ne sont pas des paysages en tant que tels. Ces couleurs et textures se fondent entre elles, et je m'en inspire pour faire des arrière-plans plus intenses. C'est vraiment excitant pour moi! » — Une citation de Erika Germain, artiste visuelle

Erika Germain a appris a utiliser cet espace et son temps pour se concentrer, faire de la recherche artistique.

Aspect communautaire

Le programme de résidence artistique dans le Parc national des Hautes Terres du Cap-Breton possède une composante culturelle, certes, mais aussi communautaire.

Erika Germain a fait une série d'une centaine de petites peintures qu'elle distribue cette semaine à des élèves dans une école, après une présentation sur son travail.

L'artiste en résidence en 2022 du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, Erika Germain, a créé ces toiles pendant sa résidence. Photo : E. Madinsky/Parcs Canada

C'est une autre façon pour les gens de la communauté et les visiteurs de connecter avec la beauté naturelle du parc qu'on protège , ajoute Véronique Hotton.

On pense beaucoup à l'interprétation, aux sentiers et aux randonnées, mais il y aussi toute cette composante culturelle de la communauté locale, des gens qui habitent dans le parc et qui l'apprécient, et c'est cela que la résidence permet de mettre de l'avant.

Parcs Canada a offert un programme d'artistes résidents à d'autres endroits, notamment au lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg, et à Terre-Neuve, au parc national du Gros-Morne et au parc national Terra-Nova.