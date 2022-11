Des organismes demandent un nouveau seuil de 15 % pour l’immigration francophone

Le Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF-MB) et l’Accueil francophone ont dévoilé, mercredi, le Livre blanc sur l’immigration francophone au Manitoba. Ce document se veut « une carte routière qui guide et mobilise l’ensemble des intervenants communautaires et les partenaires gouvernementaux autour de l’enjeu de l’immigration francophone », selon les deux organismes.

Le livre blanc traite de nombreux aspects, notamment l’évolution de l’immigration francophone dans la province, les avancées et les mesures prioritaires à prendre pour améliorer le sort de la francophonie au Manitoba.

En conférence de presse, les représentants des organismes francophones ont rappelé que l’immigration francophone est essentielle à la pérennité et à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, mais aussi à la société entière du Manitoba .

Fixer un objectif de 15 %

Dans leur document, les organismes rappellent que les efforts de la province n’atteignent pas les résultats attendus pour maintenir le poids démographique des francophones.

Les cibles de 7 % de la province et de 4,4 % du gouvernement fédéral ne sont pas atteintes, ce qui rend nécessaires des efforts de rattrapage et de redressement , constatent les auteurs du document, qui veulent que la province fixe un nouveau seuil plus ambitieux, de 15 %.

Le livre blanc cite une étude réalisée par la firme Sociopol en 2022 pour le compte de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, selon laquelle, pour le Manitoba en particulier, une proportion d’immigration francophone de 6 % ou de 8 % permettrait à la province de ralentir le déclin démographique de la francophonie manitobaine, sans toutefois le freiner .

Les organismes doivent mieux collaborer, selon le livre blanc

Les intervenants communautaires consultés pendant la réalisation de cette feuille de route ont identifié deux défis importants pour faciliter l’intégration sociale et culturelle des immigrants francophones dans la province.

D’un côté, le manque de financement de ces organismes limite les activités et les services offerts aux immigrants. D’un autre côté, la concurrence entre les organismes pour les services en immigration francophone n’est pas toujours bénéfique pour leur clientèle.

« Malgré le grand nombre de partenariats établis, il règne une certaine confusion quant aux rôles et mandats des collaborateurs. » — Une citation de Extrait du Livre blanc sur l'immigration francophone au Manitoba

Les partenaires communautaires eux-mêmes doivent ouvrir le dialogue pour revoir leurs mécanismes de collaboration dans une gouvernance renouvelée qui reconnaît la valeur et le mandat de chaque organisme et institution , peut-on lire dans le livre blanc.

La réalité des immigrants francophones

Le document affirme aussi que les nouveaux arrivants francophones déplorent le manque de renseignements justes sur la dualité linguistique canadienne .

Plusieurs sont déçus de constater que les services essentiels ne sont pas toujours disponibles dans les deux langues officielles, peut-on lire dans le chapitre consacré aux constats globaux.

« Le défi persistant de la reconnaissance des acquis et des compétences est un obstacle majeur dans l’intégration économique et sociale des immigrants d’expression française. » — Une citation de Extrait du Livre blanc sur l'immigration francophone au Manitoba

Le manque de services de garde francophones représente aussi un défi de taille dans l’intégration des familles immigrantes, rappelle le livre blanc.

Le service de garde en français est un outil incontournable de transmission de la langue française et de construction de l’identité francophone , mentionnent l’Accueil francophone et le RIF-MB.

L’analyse du discours des immigrants effectuée par ces organismes révèle également de grandes disparités en ce qui concerne les informations recueillies par les immigrants sur le Canada et sa situation linguistique particulière à partir de leur pays d’origine ou à leur arrivée .

Cela n’est pas sans conséquence, peut-on lire, car les immigrants ayant reçu des informations jugées erronées sont ceux qui manifestent le plus de déception et de frustration par rapport aux difficultés rencontrées dans leur parcours d’intégration .

Le Livre blanc est présenté à l'occasion de la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui se déroule jusqu'au 12 novembre.