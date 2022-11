Les CPE n’ont pas été avisés de la fin de l’isolement obligatoire

Les enfants qui ont la COVID n’ont plus l’obligation de s’isoler pendant cinq jours même s’ils présentent des symptômes. Comme les tout-petits ne sont pas en mesure de porter un masque, ce sera au personnel de le faire.

On l'apprend un peu en même temps que vous, dans les médias. On n'a pas eu de consignes en aval , a dit déplorer la directrice générale du Regroupement des CPE des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, Élise Paradis, au micro de l’émission matinale Première heure.

Ces nouvelles consignes suscitent un peu d’inquiétude quant à la propagation du virus dans les CPE. Toutefois, Élise Paradis souligne que cette préoccupation n’est pas nouvelle pour la majorité des éducatrices.

Les CPE n’ont jamais fermé. Au début de la pandémie, on accueillait les enfants des gens qui travaillaient dans les hôpitaux et, au début, on n'avait pas de masques. Oui, il y a toujours une part d'inquiétude, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on vit cette situation-là , rappelle-t-elle.

Retour aux anciennes règles

Un enfant ou un membre du personnel qui fait de la fièvre devra rester à la maison et attendre 24 heures après la tombée de la température avant de pouvoir revenir au CPE. Les établissements vont revenir aux règles qui étaient en vigueur avant le début de la pandémie.

Quand un enfant est malade et n'est pas en état de suivre les activités habituelles avec les enfants, on demande aux parents de le garder à la maison , explique Mme Paradis.

Bienfaits

La fin de l’isolement obligatoire n’apporte pas que du négatif. Le Regroupement des CPE y voit une solution partielle à la pénurie de main-d'œuvre.

Des fois, on avait une employée qui avait attrapé la COVID mais qui était rapidement sans symptômes. Elle devait s'isoler cinq jours à la maison. On va pouvoir la rapatrier elle aussi , fait valoir Élise Paradis en guise d'illustration.

Elle souligne également que la pandémie a permis à plusieurs CPE de rehausser de façon permanente leurs mesures d’hygiène.