Course à la chefferie du PLQ : un ex-candidat souhaite la présence d’une minorité visible

Le militant libéral a publié mercredi une lettre d’opinion dans laquelle il défend le bilan de Dominique Anglade et dénonce le traitement médiatique qu’elle a reçu. C’est dans le cadre de ce message qu’il mentionne l’importance qu’une personne issue de la minorité visible soit candidate dans la course à la direction.

« Une chose est certaine, il va y avoir une candidature d’une personne de couleur, de couleur noire. Ce pourrait être moi, ce pourrait être n’importe qui, mais une chose est sûre, il va y en avoir, tout est sur la table. » — Une citation de Adams Tekougoum, militant libéral

Adams Tekougoum souhaite attendre de connaître les règles entourant la course avant de se positionner. Il veut aussi savoir qui d’autre est intéressé par le poste. En fonction de toutes les candidatures qu’il va y avoir, je vais prendre une décision , a-t-il déclaré.

Des politiciens ou ex-politiciens de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont déjà dit qu’il ne souhaitait pas briguer la chefferie. C’est notamment le cas d’Alexandre Cusson, de François-Philippe Champagne ainsi que d’Alain Rayes.

Racisme et sexisme dénoncés

L’ancien candidat croit que de nombreux électeurs sont réticents à voter pour des gens issus de la minorité visible.

Il y en a qui pensent encore que [...] dès qu’on est immigrant, dès qu’on est de couleur, on n’est pas d’ici et par conséquent, on ne mérite pas la confiance des Québécois pour accéder à certaines fonctions et ça, il faut que ça s’arrête , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Il ajoute que d’après ce qu’il a vu et entendu sur le terrain durant la campagne, le sexe et la couleur de peau de la cheffe libérale ont joué en sa défaveur auprès des électeurs. Les gens le disaient à mots couverts , dit-il.

Vous aurez au moins un candidat de couleur noire et tant pis pour vous s’il se retrouve encore seul candidat à la course comme ce fût le cas pour Mme Anglade , écrit Adams Tekougoum dans sa lettre d’opinion.

Adams Tekougoum défend Dominique Anglade et blâme les médias

Dominique Anglade a fait une annonce lundi à Trois-Rivières aux côtés de candidats de la région : (de gauche à droite) Jérémy Leblanc (Champlain), Adams Tekougoum (Trois-Rivières), Alexandra Veilleux (Maskinongé), Kevin Nzoula-Mendome (Laviolette-Saint-Maurice) et Marie-Josée Jacques (Nicolet-Bécancour). Photo : Radio-Canada

Tout en mentionnant qu’il n’est pas d’accord avec la façon dont Marie-Claude Nichols a été expulsée du caucus, Adams Tekougoum souligne les bons coups de son ancienne cheffe Dominique Anglade dans la lettre envoyée aux médias. Il rappelle notamment qu’elle a créé une charte des régions et déplore que les médias n’en aient pas beaucoup parlé.

Il affirme que l’expulsion de la députée de Vaudreuil a été faite pour des raisons que plusieurs acteurs de toutes les couches de la société et probablement moi aussi jugent insuffisantes pour une telle sanction .

Le Trifluvien croit que les médias ont été plus sévères à l’endroit de Dominique Anglade qu’envers les autres chefs. Ce qui est surprenant c’est que personne n’évoque l’adversité médiatique à laquelle Dominique a fait face et qui devrait susciter des interrogations dans l’ensemble de la société québécoise , écrit-il.

« Les attaques et la pression étaient d’une telle violence que je me demande comment elle faisait pour tenir debout et garder le sourire. Elle a fini par jeter l’éponge, certainement pour son bien et celui de sa famille, et probablement aussi dans l’intérêt du parti. » — Une citation de Extrait de la lettre d’opinion d’Adams Tekougoum

Adams Tekougoum, qui est analyste comptable, a terminé en cinquième position aux élections provinciales du 3 octobre 2022, en remportant 5,54 % du vote.