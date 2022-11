Des traitements par anticorps pour freiner les cas de VRS chez les bébés manitobains

Le Manitoba connaît une augmentation de cas du virus respiratoire syncytial (VRS) au tout début de cette saison de rhume et de grippe. Le programme visant à protéger les bébés et les tout-petits, qui risquent d'être les plus malades s'ils sont infectés, a débuté tôt cette année.

Le programme de prophylaxie du VRS de la province fournit des traitements par anticorps tout au long de la saison du VRS , selon le Dr Aaron Chiu, directeur médical du programme et néonatologiste à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg.

Quand nous sommes confrontés à un virus du rhume, nous créons des anticorps pour le combattre la prochaine fois, ou même pour combattre l'infection en cours , explique-t-il.

Le Dr Chiu précise qu'avec ce produit, l'anticorps que nous fabriquons normalement, nous le donnons aux bébés pour qu'ils aient une certaine protection naturelle contre ce virus .

Le VRS est un virus qui affecte les petites voies respiratoires des poumons. Les symptômes peuvent inclure la toux, l'écoulement nasal, la fièvre et la perte d'appétit, et il peut également toucher la respiration. Dans les cas graves, il peut entraîner une hospitalisation.

Nous avons beaucoup d'enfants un peu plus âgés, qui ne devraient pas être aussi malades à cause du VRS , et qui présentent beaucoup plus de symptômes nécessitant des soins hospitaliers, des soins d'urgence , ajoute le médecin.

« Beaucoup n'ont pas d'anticorps parce qu'ils n'ont pas été infectés pendant la période de restriction de la pandémie. » — Une citation de Dr Aaron Chiu, directeur médical du programme et néonatologiste à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg

Le Dr Aaron Chiu mentionne que les hôpitaux manitobains accueillent beaucoup d'enfants qui ne devraient pas être aussi malades à cause du VRS. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

Le virus circule plus tôt que d’habitude

Nous commençons habituellement à voir [les cas de VRS ] vers la fin novembre, début décembre, et nos collègues à travers le pays disent déjà qu'ils voient des cas de VRS plus régulièrement , déclare le Dr Chiu.

Au cours de la période de quatre mois se terminant le 31 octobre, l'Hôpital pour enfants de Winnipeg a vu un nombre d'enfants atteints du VRS supérieur à la normale pour cette période de l'année, confirme un porte-parole de Soins communs Manitoba.

Cela inclut 48 cas en octobre, dont 14 ont dû être hospitalisés.

Environ 1000 jeunes enfants sont orientés vers le programme chaque année au Manitoba, et environ 300 bébés et bambins répondent aux critères du traitement, précise le porte-parole de l'organisme qui planifie et coordonne l’intégration des services de santé préventifs et cliniques partout au Manitoba.

Soins communs souligne que jusqu'à présent, ce mois-ci, une moyenne quotidienne de 180,5 patients a visité le service des urgences de l'Hôpital pour enfants, ce qui représente une augmentation de près de 24 % par rapport au mois d'octobre.

Le traitement par anticorps monoclonal est généralement administré toutes les quatre semaines pendant la saison du VRS. Photo : Radio-Canada

La majorité des doses du traitement sont administrées dans les hôpitaux et les cliniques de Winnipeg, mais 30 % sont administrées à l'extérieur de Winnipeg par des médecins de famille et des infirmières de santé publique en milieu rural, mentionne le Dr Chiu.

De nombreux symptômes courants du rhume et de la grippe peuvent être soignés à la maison en se reposant et en buvant des liquides. Cependant, les enfants qui ont de la difficulté à respirer, qui ne peuvent pas absorber de liquides ou qui sont extrêmement fatigués doivent se rendre à la salle d'urgence la plus proche, tient à préciser le porte-parole de Soins communs.

Avec les informations de Alana Cole