Les bibliothèques rurales de l’Alberta demandent une bonification de leur financement

Ensemble, les sept réseaux s’occupent de l'achat de livres et de leur livraison, du catalogage et du soutien informatique aux bibliothèques à l'extérieur des grandes et moyennes villes de l'Alberta. Ils s’occupent également de leur fournir les ressources numériques et de gérer les prêts entre bibliothèques.

Ils sont financés par des subventions provinciales et des redevances facturées aux conseils de bibliothèques et aux municipalités.

La province octroie chaque année aux sept systèmes de bibliothèques, ainsi qu’à plus de 200 conseils de bibliothèques municipales, une subvention de 30,5 millions de dollars.

Bien que le gouvernement provincial n'ait pas réduit sa part de financement, celle-ci est restée au même niveau depuis 2015.

Pressions inflationnistes

Mais l’inflation s’est installée entre-temps, érodant au passage les budgets des bibliothèques.

Lorsque vous ne recevez pas d'augmentation de financement pendant plus de sept ans, votre pouvoir d'achat est réduit , souligne James MacDonald, directeur général du Northern Lights Library System, l’un des sept systèmes de bibliothèques régionales de l'Alberta.

Basé à Elk Point, à environ 210 kilomètres au nord-est d'Edmonton, ce réseau soutient 49 bibliothèques situées dans le nord-est de l'Alberta, dans des villes comme Cold Lake, Vegreville, Wainwright et Lamont.

Selon James MacDonald, les subventions provinciales qui finançaient 50 % des activités de son réseau n’en couvrent désormais qu'environ un tiers.

Le prix des livres, des licences pour les ressources électroniques et les services publics a augmenté.

À cela s’ajoute le fait que l’accès des systèmes des bibliothèques service de courrier du gouvernement provincial, pour offrir des prêts entre bibliothèques, a été réduit il y a trois ans. Cela signifie qu’ils ont dû acheter leurs propres camionnettes et qu’ils ont dû faire face à la hausse du coût du carburant.

La directrice générale du réseau Peace Library System, Louisa Robison, affirme que les coûts de ravitaillement en carburant des deux camionnettes du réseau qui couvre 46 bibliothèques dans le nord-ouest de l'Alberta ont presque doublé au cours de la dernière année.

Bien que le réseau qu’elle dirige couvre la plus grande région de l'Alberta, il dessert en revanche la deuxième plus petite population. Un défi important, dit-elle, lorsque le financement est basé sur un modèle par habitant.

J'aimerais pouvoir embaucher quelques personnes pour offrir plus de services, mais je n'ai tout simplement pas les fonds pour cela, regrette Mme Robison.

Une lettre à la nouvelle ministre

Les sept réseaux de bibliothèques ont envoyé une lettre commune à Rebecca Schulz, la nouvelle ministre des Affaires municipales de l'Alberta, pour lui demander de bonifier leur financement afin de les aider à faire face à l'inflation.

La ministre n’indique pas si une telle possibilité est envisagée dans le prochain budget provincial, attendu en février.

Son service de presse s’est contenté de rappeler le financement que le gouvernement fournit déjà aux bibliothèques.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine