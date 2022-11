Sur la voie de la guérison, Olivier Jean souhaite maintenant redonner au suivant

Si Olivier Jean va mieux aujourd’hui, il revient de loin. J’ai dû réapprendre à marcher, à utiliser mes mains, tous les petits gestes du quotidien. J’ai dû regagner ma force physique. Je suis allé au Centre de réadaptation de l’Estrie, trois à quatre fois par semaine. C’est beaucoup de travail et encore aujourd’hui, je suis là-dedans , explique le jeune homme qui a passé deux semaines dans le coma après l’incendie.

« Ça va bien malgré les circonstances. Je suis encore en vie. Malgré les blessures, on garde le moral. » — Une citation de Olivier Jean, propriétaire de l'entreprise Le Gars du Lac

Il ne se souvient pas tellement du moment où sa vie a basculé. Même qu’à l’hôpital, il demandait à ses parents d’offrir des repas de son entreprise au personnel soignant pour les remercier. Je n’avais aucune idée que la bâtisse était perte totale. [...] À mon réveil, j’étais mêlé un peu et je ne comprenais pas ce qui s'était passé , raconte-t-il.

À écouter : le témoignage d’Olivier Jean à Vivement le retour

Olivier Jean soutient qu’il a réussi à franchir tout ce chemin grâce au soutien sans faille de sa conjointe, de sa famille et des entrepreneurs de la région, dont des restaurateurs qui lui ont offert des boîtes repas une fois de retour à la maison.

Toujours à ses côtés, sa famille a même relancé les activités de son entreprise au mois de septembre à raison d’une journée de production par semaine. Les gens comprennent. [...] On fait ce que l’on peut. Quand il n’y en a plus, il n’y en a plus , précise le père de famille.

« On voulait être là pour que les gens puissent manger de la tourtière à Noël. » — Une citation de Olivier Jean, propriétaire de l'entreprise Le Gars du Lac

Les plans pour l'avenir de son entreprise ne sont pas encore complètement ficelés. Pour 2023, on ne sait pas encore. On va se rendre à Noël et on verra après.

Un spectacle-bénéfice pour redonner

Se considérant privilégié d'être encore en vie aujourd'hui, Olivier Jean souhaite maintenant donner au suivant en lançant la première édition de l'événement Le show du Gars du Lac qui aura lieu le 9 mars prochain au Vieux Clocher de Magog, au coût de 50 $. L' artiste Pelch en sera la tête d'affiche. Un autre spectacle aura lieu à Alma.