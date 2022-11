Limite des hausses de tarifs d’électricité approuvées par les députés de la N.-É.

Certains craignent toujours que des conséquences imprévues nuisent à long terme aux clients de Nova Scotia Power.

Je pense qu'il y a beaucoup de risques que les gens ont soulevés et auxquels le gouvernement n'a pas répondu de manière transparente , fait savoir le porte-parole libéral en matière d'environnement, Iain Rankin.

Le projet de loi du gouvernement limite à 1,8% l'augmentation des tarifs que la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse peut accorder à la compagnie au cours des deux prochaines années.

Il fait suite à des audiences plus tôt cet automne pour la première demande d'augmentation tarifaire générale du service public en une décennie et survient avant que la Commission ne puisse rendre sa décision.

Dawna Ring est membre de la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

Depuis le dépôt du projet de loi, les gens qui se retrouvent souvent dans des camps différents dans le débat sur les tarifs d'électricité sont unis dans leur inquiétude face à l'approche du gouvernement.

Bill Mahody, le défenseur des consommateurs de la province, dit qu'en fixant les taux à l’Assemblée législative, le gouvernement met en péril l'indépendance de Commission des services publics.

Il note que cette façon de fait affaiblit la confiance des investisseurs, ce qui à son avis pourrait entraîner une augmentation des coûts d'emprunt et des remboursements de la dette.

Un tel résultat pourrait entraîner des coûts plus élevés pour les consommateurs, explique-t-il.

Nova Scotia Power et sa société mère, Emera, se sont aussi prononcé sur ce projet de loi en disant que sans une augmentation adéquate des tarifs, il pourrait ne pas être possible de réaliser les grands projets nécessaires pour atteindre les objectifs en matière d'énergie verte, notamment ne plus utiliser de charbon pour produire de l'électricité d'ici 2030.

Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Steve Lawrence

Le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, Tory Rushton, dit qu’il ne peut pas prédire ce que l'avenir nous réserve, mais il croit que son gouvernement devait agir à court terme pour maintenir les tarifs aussi abordables que possible.

Le ministre ne considère pas cette loi comme un simple retard des augmentations de tarifs inévitables.

Je pense que c'est l'occasion de jeter un coup d'œil sur l'ensemble de la façon dont l'électricité est fournie en Nouvelle-Écosse , dit-il Et j'espère que Nova Scotia Power sera à la table lorsque nous aurons des conversations pour faire avancer toute la province à un environnement énergétique plus vert!

Tory Rushton affirme que son gouvernement continue de poursuivre des projets comme la boucle de l'Atlantique, qui apporterait de l'énergie hydroélectrique propre à la Nouvelle-Écosse à partir du Québec et du Labrador. Par contre, Emera ne pense pas que le projet soit possible avec le plafond tarifaire.

La porte-parole du NPD en matière de santé, Susan Leblanc, le 22 avril 2022. Photo : Radio-Canada / Robert Short

La chef du NPD , Susan Leblanc, rappelle que même avec le plafonnement des augmentations de tarifs, les factures d'électricité vont considérablement augmenter.

Nova Scotia Power demande aussi des coûts d'ajustement du carburant pour les deux prochaines années pour couvrir la hausse du prix du pétrole, du gaz et du charbon utilisés pour produire de l'électricité.

La province n'est pas en mesure de réduire cette dépense pour les contribuables et Nova Scotia Power a déjà dit que ça pourrait entraîner une augmentation des tarifs résidentiels entre 9,6 et 12 %.

Nous devons apporter des modifications à la loi sur les services publics pour que la Commission puisse réglementer de manière à protéger les contribuables, tout en permettant à Nova Scotia Power de faire ce qu'il faut pour se débarrasser du charbon , dit Susan Leblanc.

Son parti propose de permettre à la Commission de fixer un tarif d'électricité plus bas pour les personnes à faible revenu.

Le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables dit que c'est une possibilité qu'il souhaite qu'un comité spécial examine.