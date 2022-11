La tempête Nicole pourrait toucher l’Atlantique ce week-end

Le service météorologique national a publié un bulletin à ce sujet pour les Maritimes et les Îles-de-la-Madeleine.

La tempête qui se situait au nord des Bahamas mardi après-midi se dirige vers la Floride, indique Environnement Canada. Elle changera ensuite de direction vers le nord et elle passera sur la Georgie et les deux Carolines tout en devenant post-tropicale en se fusionnant à un front froid.

Le tout pourrait passer sur les États de la Nouvelle-Angleterre tôt samedi et sur les Maritimes samedi soir. Puisque la tempête devrait devenir post-tropicale au sud des eaux et terres canadiennes, le système qui touchera l'est du Canada sera essentiellement une tempête automnale , peut-on lire dans le bulletin d’Environnement Canada.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La trajectoire de la tempête Nicole prévue par le Centre canadien de prévision des ouragans publiée à 11 h le 8 novembre 2022. Photo : Twitter/@ECCC_CCPO

On ne s’attend pas à ce que Nicole soit aussi grave que Fiona, selon le météorologue Ryan Snoddon. Il prévoit une tempête automnale qui apportera de fortes pluies et des vents soufflant en rafales.

Le temps sera très doux et les vents souffleront en rafales au sud de la trajectoire de la tempête et les vents seront froids du nord-est au nord de cette dernière. Certaines parties du centre et de l'est du Québec et de Terre-Neuve pourraient même recevoir un peu de neige, selon Environnement Canada.

Le service météorologique recommande aux gens de rester attentifs à ses prochaines prévisions à ce sujet.

Préparez-vous à de possibles pannes de courant

Le Nouveau-Brunswick souligne la Semaine de préparation aux tempêtes, qui se déroule du 6 au 12 novembre.

Les fortes tempêtes sont de plus en plus courantes dans la région et des pannes de courant pourraient se produire, rappelle la PDG intérimaire de la société Énergie NB, Lori Clark. Elle recommande à toute la population de se préparer en cas de conditions météorologiques difficiles.

Le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, ajoute que la tempête Fiona a probablement été une sonnette d’alarme pour certaines personnes. Quiconque pense être à l’abri de ces événements prend un grand risque , dit-il, cité dans un communiqué.

Des conditions météorologiques violentes peuvent renverser des arbres sur les routes, isoler des communautés et interrompre des services publics pendant des heures, voire pendant des jours.

Une bonne préparation aux situations d’urgence comprend les précautions suivantes, selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick :

Évaluez les sortes d’urgences qui peuvent avoir une incidence sur votre famille et votre communauté. Connaître les risques peut vous aider à vous préparer à toute catastrophe.

Préparez un plan d’urgence. Il faut moins de 30 minutes pour en discuter avec votre famille, établir un point de rencontre, savoir comment vous rejoindre et que faire dans différentes situations. Notez tout cela et conservez des copies dans des endroits sûrs.

Prévoyez une trousse d’urgence comprenant tout ce dont vous avez besoin pour vous et votre famille, soit de l’eau, de la nourriture, des lampes de poche, une radio, des piles, une trousse de premiers soins, vos médicaments sur ordonnance, des préparations pour nourrissons et de l’argent comptant.

Les autorités recommandent habituellement aux gens de disposer du matériel nécessaire pour être autonomes pendant au moins 72 heures.