Au fur et à mesure que la soirée électorale avançait, les nouvelles n’étaient pas si mauvaises que cela pour la Maison-Blanche. Oui, le contrôle de la Chambre des représentants semblait s’en aller dans les mains des républicains, mais avec des marges beaucoup plus petites que prévu. Seulement une poignée de sièges de différence.

Selon les projections de NBC, il se pourrait que la répartition soit de 216 pour les démocrates contre 219 pour les républicains, une majorité plus fragile que jamais dans cette chambre de 435 représentants. En fait, une majorité potentiellement plus faible que celle des démocrates.

Le sort du Sénat est encore indéfini, mais le gain de la Pennsylvanie pour les démocrates doit faire mal aux républicains qui espéraient bien conserver cet état pivot. Le candidat Mehmet Oz, mis de l'avant par Donald Trump, allait changer la donne. Or, là encore, la magie Trump n’a pas opéré face à John Fetterman, ancien lieutenant-gouverneur frappé d’un AVC il y a quelques mois et qui a rendu sa prestation au débat contre le républicain très difficile.

En Arizona, repaire de nombreux candidats sélectionnés par l’ancien président, tous adeptes du grand mensonge de la fraude électorale massive aux dépens des républicains, Blake Masters ne semble pas avoir réussi à détrôner le démocrate Mark Kelly.

Au New Hampshire, les républicains fondaient beaucoup d’espoir dans la candidature de l’ancien général Don Bolduc, ardemment soutenu par Trump pour balayer la démocrate Maggie Hassan et ainsi espérer ravir le contrôle du Sénat. Là encore, un coup d’épée dans l’eau.

Le cas de la Georgie reste en suspens puisque même avec une très courte avance du sénateur sortant démocrate Raphael Warnock face au républicain Herschel Walker, il y aura plus que probablement un deuxième tour le 6 décembre prochain.

Depuis son repaire de Mar-A-Lago, Donald Trump risque de devoir faire un examen de conscience après cette soirée électorale en demi teinte pour les républicains Photo : Getty Images / Joe Raedle

Un ego politique blessé

Avec de tels résultats, les républicains doivent se poser de sérieuses questions sur le réel pouvoir de Trump sur le parti et ses troupes. Parce que n’en déplaise à ses partisans, la magie de l’ancien président n'a pas vraiment fonctionné pour ces élections de mi-mandat. Les espoirs de vague rouge des derniers jours ne se sont pas matérialisés.

Les nombreux candidats adoubés par le républicain n’ont pas réussi leur examen de passage et se sont donc fait recaler. Mitch McConnell, le leader de la minorité républicaine au Sénat, avait parlé du problème des poulains de Trump qui n’étaient pas toujours des candidats de qualité, loin de là. Voilà une remarque qui va revenir hanter le président défait en 2020.

Pendant ce temps, un candidat entre de plus en plus dans la lumière et fait de l’ombre à l’ancien président. Ron DeSantis qui a remporté un deuxième mandat de gouverneur en battant à plates coutures son opposant démocrate, Charlie Crist, avec une avance de 20 points, vient de secouer sérieusement les fondations trumpiennes du parti.

Le contraste était frappant mardi soir. D'un côté, un ancien président qui a mis tout son poids dans la balance pour sélectionner des candidats du parti qui, pour obtenir le soutien du faiseur de rois devait épouser sans concession la cause de l’élection volée mise de l’avant depuis maintenant deux ans.

Dans son allocution d’hier soir, on a vu un Donald Trump au ton triomphaliste contre les médias (une habitude) et qui, sans même attendre les résultats finaux, claironnait haut et fort que les victoires étaient éclatantes pour ses candidats, sans aucune preuve.

Discours triomphal de Ron DeSantis avec sa faimlle devant des partisans en liesse à Tampa Photo : afp via getty images / GIORGIO VIERA

Un battant qui sort de l’ombre de Trump

De l'autre côté, c’est un Ron DeSantis lui triomphant, tout auréolé de sa victoire claire et nette qui a fait l’inventaire de ses réalisations et a vanté le modèle floridien pour l’ensemble des États-Unis. La victoire retentissante est aussi attribuable au comté de Miami-Dade, qui n'avait pas voté pour un candidat républicain au poste de gouverneur depuis deux décennies.

Dans un discours de victoire percutant clairement destiné à un public national, le gouverneur de la Floride ressemble de plus en plus à un candidat envisageant une fonction plus élevée, Se présentant lui-même comme un leader transformationnel qui a fait basculer l'État de manière décisive vers la droite, il a déclaré que la survie de l'expérience américaine nécessite un renouveau des vrais principes américains lors de son discours de victoire au Centre des Congrès de Tampa. Nous offrons une lueur d'espoir que des jours meilleurs nous attendent encore , ajouta-t-il.

Autre bonne nouvelle pour lui, les républicains de Floride ont également remporté deux sièges au Congrès et étaient sur le point de remporter des supermajorités dans les deux chambres de la législature de l'État, donnant à DeSantis encore plus de poids pour lancer une éventuelle campagne présidentielle.

Une consolation temporaire pour les démocrates

Il faudra évidemment attendre la finalisation des résultats, mais les appels de Biden à la protection de la démocratie face à des candidats négationnistes de l’élection de 2020 qui voulaient changer les règles du jeu pour s’assurer des victoires républicaines à tout prix dans les futures élections, ont peut-être changé la donne dans certaines courses.

La victoire de John Fetterman pour le siège de sénateur de la Pennsylvanie constitue un gain pour les démocrates Photo : afp via getty images / ANGELA WEISS

Les démocrates ont fait plutôt bonne figure en enregistrant de belles performances aux postes de gouverneurs du Michigan, du Nevada ou encore de l’État de New York face à des candidats qui ont mis en doute la légitimité du président Biden depuis 2020.

Pendant ce temps, des candidats républicains au poste de secrétaire d’État, un poste qui permet de certifier les résultats des élections et qui avaient été choisis par Donald Trump, n’ont pas gagné leurs élections ou sont en phase de les perdre. C’est le cas au Michigan de Kristina Karamo, qui a été battue, et ce serait probablement aussi le cas de Mark Finchem en Arizona, qui perdrait face au candidat démocrate.

Au moment d’écrire ces lignes, Kari Lake, candidate au poste de gouverneure de l’Arizona, que certains ont décrit comme une Donald Trump à talons hauts, tirait de l’arrière face à la démocrate Katie Hobbs. En cas de défaite confirmée, ce serait une autre secousse sismique dans les plaques tectoniques républicaines pro-Trump. Il ne serait pas étonnant que cette brochette de candidats de l’Arizona crient à la fraude électorale, s’il perdent.

Quelque part à Mar-A-Lago, il y a un ancien président qui doit faire un examen de conscience.