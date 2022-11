Le resto d’après : une websérie intimiste sur le monde de la restauration

Le milieu de la restauration compte parmi les industries ayant le plus souffert des mesures sanitaires imposées pour freiner la propagation de la COVID-19. Voilà une assertion maintes fois formulée. Mais est-ce vraiment le cas?

Une nouvelle série documentaire présentée sur la plateforme Mordu de Radio-Canada propose de creuser cette question plus complexe qu’elle ne paraît. Le resto d’après invite le public à suivre le quotidien de jeunes chefs québécois qui ont profité de l’accalmie pandémique afin de repenser leur profession.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L’idée de la websérie a germé dans l’esprit du réalisateur Bruno Florin après une discussion qu’il a eue avec Minh Phat Tu, qui a été contraint au début du confinement de mettre la clé sous la porte de son restaurant Orange Rouge, dans le quartier chinois de Montréal.

Il m'expliquait que tous ces changements qui avaient été drastiques dans sa vie – de fermer son restaurant et d’en ouvrir un autre – étaient finalement pour le mieux , indique Bruno Florin.

Il avait une vie beaucoup plus saine et beaucoup moins toxique qu’avant , ajoute celui qui a signé une deuxième collaboration avec Mordu, après la série Bouche à oreille (Nouvelle fenêtre) .

Un mal pour un bien

La pandémie a eu pour conséquence d’inciter Minh Phat Tu à revenir aux sources et de servir une clientèle résidentielle dans le quartier Villeray, où habitent ses parents.

Son nouveau restaurant, Mui Mui, a été inauguré en février 2021, en pleine période de couvre-feu, et offrait essentiellement des plats pour emporter. C’était l’enfer, mais on a réussi à survivre , affirme Minh Phat Tu. Après la pluie, le beau temps.

« Toutes les facettes de ma vie pendant la pandémie ont fait un 360°. Mais ce 360° là, aujourd'hui, je ne veux rien changer de ça. » — Une citation de Minh Phat Tu

Minh Phat Tu Photo : Picbois Productions

Avec Le resto d’après, Bruno Florin souhaite démonter certaines idées reçues à propos du milieu. Il me semble que je n'entends que du négatif sur le monde de la restauration depuis deux ans , dit-il.

Je voulais aller chercher les belles histoires et voir le verre à moitié plein, et peut-être voir aussi ce que la pandémie a amené de positif dans ce milieu .

Sensibilité et solidarité

Une douzaine de jeunes chefs ont participé au documentaire, dont Francis Blais, Morgane Muszynski et Luca Cianciulli, en plus de vedettes aguerries de la restauration comme Normand Laprise, Antonin Mousseau-Rivard et Charles-Antoine Crête.

À chaque fois, ils m'ont montré beaucoup de fébrilité, beaucoup de sensibilité , affirme Bruno Florin, qui a constaté par ailleurs que bon nombre de ses interlocuteurs et interlocutrices ne correspondent pas au cliché du restaurateur un peu rock star .

Avec cette série, j'ai voulu montrer des pères et des mères de famille. Des gens qui aspirent à une certaine qualité de vie, à un environnement moins stressant.

Les chefs Francis Blais et Camilo Lapointe-Nascimento Photo : Picbois Productions

Le réalisateur a été particulièrement enchanté de découvrir pendant la production l’existence de La Table Ronde  (Nouvelle fenêtre) , un collectif de grands restaurants mis sur pied au printemps dernier afin de favoriser le rayonnement de la gastronomie québécoise.

Il n'y a pas meilleure démonstration des effets positifs [sur l'industrie] qu’a pu avoir cette pandémie , soutient Bruno Florin.

[La Table Ronde] ne serait jamais née si les restaurateurs n'avaient pas tout simplement eu du temps pour juste s'appeler, se parler et se rencontrer , ajoute-t-il.

Ils avaient des œillères, ils allaient tout droit dans leur silo, ils avaient suffisamment à gérer dans leur propre vie. Puis, tout d'un coup, ils ont eu cette opportunité unique de se rassembler.

Les 6 épisodes de la websérie Le resto d’après sont disponibles dès maintenant sur la plateforme Mordu  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.