Guerre en Ukraine : Zelensky maintenant ouvert à des pourparlers avec la Russie

L'appel de Volodymyr Zelenskyy à la communauté internationale pour forcer la Russie à de véritables pourparlers de paix marque un changement dans l’attitude de M. Zelensky.

Fin septembre, après l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, il a signé un décret stipulant l'impossibilité de tenir des pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine.

Cependant, les conditions posées par M. Zelensky pourraient difficilement encourager la partie russe à entamer des discussions.

Le président ukrainien exige avant toute discussion, la restitution de tous les territoires ukrainiens, l'indemnisation des dommages de la guerre et la poursuite pour crimes de guerre.

Cependant, M. Zelensky n'a pas précisé comment les dirigeants mondiaux devraient contraindre la Russie à des pourparlers.

Selon l'analyste politique Volodymyr Fesenko, chef du groupe de réflexion indépendant Penta Center basé à Kiev, Zelensky essaie de manœuvrer parce que la promesse de négociations n'engage l’Ukraine en rien, mais elle permet de maintenir le soutien des partenaires occidentaux .

Un refus catégorique de tenir des pourparlers fait le jeu du Kremlin, donc Zelensky change de tactique et parle de la possibilité d'un dialogue , a-t-il ajouté.

Le facteur des élections américaines

Des citoyens votent dans un bureau de vote installé dans une église à Washington Photo : Getty Images / Samuel Corum

Si les élections de mi-mandat sont emportées par les républicains, le soutien des États-Unis à l’Ukraine risque de devenir plus difficile.

Les récents commentaires du chef républicain Kevin McCarthy selon lesquels les législateurs ne donneraient pas un chèque en blanc à l'Ukraine reflètent le scepticisme croissant du parti quant au coût du soutien.

La Russie et l'Ukraine ont tenu plusieurs rencontres de pourparlers en Biélorussie et en Turquie au début de la guerre, qui s’approche de son neuvième mois, et Zelensky a appelé à plusieurs reprises à une rencontre personnelle avec Poutine – ce que le Kremlin a rejeté.

Les pourparlers se sont arrêtés après la dernière réunion tenue à Istanbul en mars.

M. Zelensky a déclaré lundi que Kiev a proposé [des pourparlers] à plusieurs reprises et auxquels nous avons toujours reçu des réponses russes folles avec de nouvelles attaques terroristes, des bombardements ou du chantage .

La Russie a relancé les appels aux négociations après la contre-offensive ukrainienne dans l'est et le sud du pays en septembre.

Cependant, M. Zelenskyy a rejeté la possibilité de négocier avec M. Poutine après l’annexion par Moscou de quatre régions ukrainiennes.

Moscou accuse Kiev de manquer de bonne volonté

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, a déclaré mardi que Moscou ne fixait aucune condition à la reprise des pourparlers et a accusé Kiev de manquer de bonne volonté .

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche), se tient à côté du ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Photo : Getty Images / AFP / MIKHAIL KLIMENTYEV

C'est leur choix , a déclaré M. Rudenko. Nous avons toujours déclaré que nous étions prêts à de telles négociations.

Le président russe et d'autres responsables russes ont affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis empêchaient l'Ukraine de s'engager dans des pourparlers de paix, alors que plusieurs pays ont proposé de servir de médiateurs.

Dans une interview publiée mardi, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que les pays occidentaux ne pousseraient pas Kiev à négocier aux conditions de Moscou.

L'Ukraine reçoit des armes plutôt efficaces de ses partenaires, en premier lieu les États-Unis , a souligné Podolyak. Nous repoussons l'armée russe hors de notre territoire. Et étant donné cela, c'est un non-sens de nous forcer à négocier, et de facto de céder à l'ultimatum de la Russie ! Personne ne le fera , a-t-il assuré.

25 millions d’aide supplémentaire

Des journalistes ont demandé à l'ambassadrice américaine à l’ ONU , Linda Thomas-Greenfield, lors d'une visite à Kiev, si elle parlait aux Ukrainiens des idées américaines pour mettre fin à la guerre.

Cette dernière a répondu que la Russie a commencé cela et la Russie peut y mettre fin, et elle peut y mettre fin en retirant ses troupes et en arrêtant de commettre les atrocités qu'elles commettent contre le peuple ukrainien.

Dans la foulée Mme. Thomas-Greenfield a annoncé une aide supplémentaire de 25 millions de dollars américains pour aider les Ukrainiens à traverser l'hiver.

Dans son allocution nocturne, M. Zelensky a déclaré qu'environ quatre millions de personnes étaient sans électricité dans 14 régions plus la ville de Kiev mardi soir.