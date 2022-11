Les Îles-de-la-Madeleine souhaitent prélever une redevance touristique

Si ce projet de règlement venait à être adopté, chaque personne de 13 ans et plus qui ne réside pas aux Îles devrait payer 30 $ pour accéder à l'archipel.

La moyenne d’un séjour sur le territoire est de 10 jours. Donc ça représente environ 3 $ par jour si on prend en considération qu’en débarquant aux Îles, on a accès à la presque totalité du territoire gratuitement, sans frais de stationnement ou d’entrée pour les plages , a expliqué le maire par intérim, Gaétan Richard, lors de la séance du conseil de mardi soir.

Gaétan Richard assure dorénavant l'intérim à la mairie après la démission de l'ancien maire, Jonathan Lapierre. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les sommes recueillies seront versées dans le Fonds de gestion durable du territoire. La Communauté maritime espère, avec cette redevance, récolter 1,5 million de dollars annuellement.

La moitié du Fonds sera versée à la Communauté maritime pour financer une partie du parc régional ainsi que pour contribuer à la facture de la gestion des matières résiduelles.

L’autre moitié sera attribuée à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour financer les infrastructures récréotouristiques municipales.

Qui devra payer la redevance?

L’obligation de payer ou non la redevance repose sur la notion de résidence sur le territoire des Îles.

Toute personne qui peut démontrer, par une preuve d’adresse, qu’elle est résidente de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine sera exemptée de la redevance.

Cela inclut les étudiants qui ont une adresse permanente aux Îles ainsi que les propriétaires de résidences secondaires.

Les croisiéristes internationaux n’auront pas à payer la redevance. La Communauté maritime juge que leur impact sur le territoire est négligeable puisqu'ils n'y séjournent que quelques heures.

Le prélèvement de la redevance se ferait auprès des transporteurs aériens et maritimes au moment de l’achat d’un billet d’entrée sur l’archipel.

La Communauté maritime indique que la perception de la redevance débutera une fois le règlement adopté et considère 2023 comme une année transitoire. Les gens qui auront acheté leur billet avant l’adoption du règlement n’auront donc pas à payer la redevance en rétroaction.

C’est un règlement et tout règlement se modifie dans le futur. On va avoir des discussions dans les prochaines semaines pour justement le mettre en place , a assuré M. Richard lors du dépôt du projet de règlement mardi soir.

La date d’adoption du règlement reste encore à être déterminée.

L’industrie touristique mise de côté

Selon Gaétan Richard, le but du règlement n’est surtout pas de nuire à l’industrie touristique et ne vise pas à diminuer l’achalandage aux Îles.

Pour sa part, le président du conseil d’administration de l’Association touristique régionale (ART) des Îles-de-la-Madeleine, Jacky Poirier, affirme que son organisation n’a pas été consultée pour l’élaboration de ce projet de règlement.

Il indique n'avoir eu connaissance du projet que la veille de son dépôt.

On est l’acteur, je dirais, le plus important dans ce projet de loi là et c’est certain qu’on aurait aimé participer, comme dans d’autres dossiers où il y a eu une très belle collaboration , commente M. Poirier.

« En toute franchise, oui c’est dommage de ne pas avoir été consultés, mais on est surtout surpris. » — Une citation de Jacky Poirier, président du conseil d’administration de l’Association touristique régionale des Îles-de-la-Madeleine

Jacky Poirier est président de Tourisme Îles de la Madeleine (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Dans sa vision de développement durable, l’ ART planchait déjà sur des idées de redevances environnementales destinées aux visiteurs notamment. M. Poirier dit donc comprendre le projet et être en accord avec le principe, mais plusieurs questions demeurent tout même en suspens selon lui.

On espère être impliqués et consultés, précise Jacky Poirier. On espère aussi que la façon de faire n’est pas déjà cannée et qu’il y ait une ouverture pour modifier le règlement au besoin , précise-t-il.

Il indique que le CA de l’Association touristique régionale des Îles se réunira dans les prochaines semaines pour en discuter.