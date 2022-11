Les pompiers de Drummondville se rendront maintenant à Saint-Majorique-de-Grantham 

Malgré la bonne volonté des élus, le schéma de couverture de risque imposé par Québec peine actuellement à être respecté à Saint-Majorique-de-Grantham. À titre d'exemple, mobiliser simultanément une douzaine de pompiers pour une opération à risque très élevé s'avère théoriquement impossible, selon la mairesse Line Fréchette.

Avec la rétention du personnel, le manque de main-d'œuvre, les nouvelles exigences étaient inatteignables pour une petite municipalité comme la nôtre, et c'étaient des coûts faramineux , souligne-t-elle.

Face à ce constat, la municipalité s’est entendue avec Drummondville. Les pompiers drummondvillois assureront dorénavant la sécurité des1400 résidents de Saint-Majorique-de-Grantham.

C'est un secteur où on était en mesure d'aider nos voisins. L'offre est très simple. Ça coûte la même chose aux citoyens de Saint-Majorique que ça coûte aux citoyens de Drummondville. Avec cette entente, Saint-Majorique donne sa desserte de service incendie complète à Drummondville, sauf la portion sécurité civile, dont elle continuera de s'occuper , explique la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Des sapeurs seront ainsi maintenant en caserne 24 h sur 24, et resteront donc plus disponibles que les pompiers volontaires qui travaillaient jusqu'alors dans la municipalité. Certains pompiers volontaires de la petite communauté pourraient par ailleurs être intégrés au Service des incendies de Drummondville.

Les élus drummondvillois assurent qu'ils ne risquent pas la sécurité de leurs résidents en scellant cette entente avec la municipalité voisine.

« Lorsqu'on envoie des pompiers sur un incendie, d'autres sont rappelés en caserne. Donc tout ça a été réfléchi et pensé. On n'aurait pas fait l'offre si on n'était pas capable de l'assumer." »