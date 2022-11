La rencontre faisait suite à la publication, il y a quelques jours, d’une étude réalisée par le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario.

Le document indique que parmi près de 200 immigrants francophones noirs consultés, 80 % disaient percevoir de la discrimination à divers degrés, tandis que 57 % affirmaient l’avoir déjà subie.

La discrimination est perçue ou vécue dans de nombreux secteurs comme le logement ou les soins de santé, mais surtout en éducation et dans le secteur de l’emploi.

Les participants à la consultation communautaire ont formulé une série de recommandations à mettre en place au vu de ces résultats, dont une collaboration plus poussée avec les communautés ethnoculturelles ainsi qu’une sensibilisation des employeurs afin de les encourager à embaucher des immigrants francophones.

Il y a un gros travail à abattre pour que la francophonie soit une réalité dans le Nord de l’Ontario , observe Maïmouna Sangaré, Ivoirienne d’origine et qui travaille au Programme d’autonomisation des entrepreneurs noirs du Nord de l’Ontario.

Maïmouna Sangaré, originaire de la Côte d'Ivoire, est arrivée à Sudbury en 2020. Photo : Maïmouna Sangaré

Elle estime que l’accès aux services en français devrait être accru surtout au sein des entreprises du secteur privé et que davantage d’incitatifs devraient leur être offerts afin de favoriser l’embauche d’immigrants francophones.

Dans le milieu communautaire, il y a un gros travail qui est fait. Mais malheureusement, le privé ne suit pas toujours , note-t-elle.

« Les incitatifs aideraient à développer même l’économie [...] ils seraient une solution pour l’employabilité des immigrants, des nouveaux arrivants. » — Une citation de Maïmouna Sangaré

Il y a une grosse sensibilisation à faire

Les résultats de la nouvelle d’étude déçoivent Marguerite Mbonimpa.

Au milieu des années 90, quelques années après son arrivée à Sudbury, la Congolaise d’origine soulignait dans sa thèse de maîtrise en service social les défis d’intégration qu’éprouvaient les femmes immigrantes francophones à Sudbury.

Les mêmes problèmes que j’avais détectés, ça revient , affirme-t-elle.

L’emploi est la greffe même qui fait que l’immigrant se sent à l’aise dans un coin du pays où il est arrivé et sans cela, on ne vit pas comme il faut, on se sent rejeté, on se sent mis à part , fait-elle savoir.

Marguerite Mbonimpa, enseignante à la retraite, habite à Sudbury depuis une trentaine d'années. (Archives) Photo : Radio-Canada

De plus, ajoute Mme Mbonimpa, la précarité financière freine aussi l’intégration adéquate des enfants dans leur nouveau milieu de vie, car ils n’ont pas les moyens de participer notamment à certaines activités parascolaires.

« Il y a une grosse sensibilisation à faire et il ne faut pas que ce soit une sensibilisation une fois par an [...] il faut aller dans les écoles, parce que dans nos écoles-là, il y a beaucoup de nos enfants et ils n’ont pas de figure représentative. » — Une citation de Marguerite Mbonimpa, enseignante à la retraite

Le rôle de la communauté d’accueil

L’étude a aussi révélé que le sentiment d’inclusion à la communauté francophone locale perçu par les immigrants chutait considérablement dans les 10 années suivant leur arrivée, avant de remonter.

Ce constat a suscité des discussions lors de la consultation de mardi.

La directrice générale de l’ ACFO du grand Sudbury, Joanne Gervais, croit ainsi que des rencontres comme celle-là sont importantes , car elles donnent la chance de parler honnêtement et ouvertement puis de rêver d’une meilleure façon d’accueillir les gens chez nous .

« La réalité, c’est que la plupart des organismes francophones croient déjà à l’importance de l’immigration. On comprend l’importance de l’intégration et de l’accueil. La problématique, c’est qu’on fait ce qu’on pense qu’on peut faire sans savoir vraiment si ça répond aux besoins. » — Une citation de Joanne Gervais, directrice générale de l’ACFO du grand Sudbury

Joanne Gervais est la directrice générale de l'ACFO du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Au chapitre de l’emploi, note Mme Gervais, les organismes qui pourraient offrir des postes à des personnes dont les connaissances en anglais sont limitées sont souvent des associations à but non lucratif qui, juste dans la réalité dans laquelle on vit, offrent des salaires moins élevés parce que le financement dépend du gouvernement, en octrois, etc. .

Il n’y a pas de solution simple, mais je pense que des forums comme celui-ci nous permettent d’avancer et c’est à petit pas qu’on s’améliore. En continuant de discuter, ça va profiter à la communauté accueillante et accueillie.

Thomas Mercier est le directeur général du Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario. Photo : Facebook / Carrefour francophone

Le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario compte réunir les recommandations formulées par les participants à la consultation.

Le directeur général de l'organisme, Thomas Mercier, indique que l’objectif est de pouvoir sortir un plan d’action officiel cet hiver et mettre en place certaines des actions pour lutter contre la discrimination au cours de la prochaine année financière .

Mais l’étude a déjà permis à l’organisme de franchir un pas significatif, ajoute-t-il.