Un an après les inondations, la Colombie-Britannique dresse son bilan

La ministre de l’Agriculture Lana Popham a choisi de faire son bilan à Abbotsford, sur la ferme d’un agriculteur qui avait été lourdement touché durant les inondations.

Pour la province, c’est le plus grand désastre en agriculture de tous les temps , reconnaît-elle. Elle affirme que, depuis les inondations, environ 800 versements ont été attribués à 370 fermiers touchés. L'argent distribué a notamment servi à financer des abris et des clôtures, ainsi qu'à compenser les récoltes perdues.

Cependant, l’avenir demeure incertain pour le milieu des bleuetières de la province, car 10 % de la production ont été perdus dans les inondations. Certains tentent encore de décider s’ils vont arracher leurs plants en raison de la perte de productivité ou s’ils vont continuer à tenter de revenir au niveau de production qui précédait les inondations , illustre-t-elle.

La ministre voit tout de même les derniers mois d’un bon œil. La production laitière et avicole est revenue à la normale, tout comme la production annuelle de semences , constate-t-elle.

Encore des défis pour les agriculteurs

Richard Bosma, qui opère une ferme laitière, gère toujours les conséquences du désastre naturel sur ses terres. Il fait partie des centaines de fermiers de la région qui tentent encore de s’en sortir. Il avoue que même s’il est satisfait de l’aide offerte par le gouvernement, ce n’est pas le cas de tous les membres de sa communauté.

Il précise aussi que les derniers temps ont été difficile au-delà des inondations. On avance avec de plus en plus de dettes [et] les conditions météorologiques n’ont pas été faciles du tout, cet été. On a eu une autre période de sécheresse, donc la chaîne d’approvisionnement pour les aliments est plus précaire que jamais , souligne Richard Bosma, dont la famille œuvre en agriculture depuis douze générations.

À gauche : le veau de la ferme de Richard Bosma, qu'il a appelé Miracle, car il est né alors que sa mère venait d'être sauvée des eaux qui montaient en novembre 2021. À droite : Richard Bosma montre le niveau atteint par l'eau lors des inondations. Photo : Jon Hernandez

Prévention et diplomatie au programme

La ministre Lana Popham précise que des programmes sont en cours de création en vue de prévenir d’autres problèmes en lien avec les inondations. Elle cite, par exemple, du financement pour les fermiers pour construire des espaces de stockage d’aliments résistants aux inondations et rénover des bâtiments agricoles.

John Jongema, qui a aussi vu sa ferme engloutie l’an dernier, aimerait voir le gouvernement provincial frapper à la porte du gouvernement fédéral pour forcer la tenue de discussions avec les autorités américaines au sujet de la gestion des cours d'eau.

Selon lui, des digues ont besoin d’être renforcées des deux côtés de la frontière. Il reste tellement à faire pour aider les fermiers, il y en a tellement qui ont perdu des millions de dollars , dit-il. J’en connais beaucoup à qui ça l’a fait très mal.

Le ministre provincial de la sécurité publique, Mike Farnworth, assure que ces discussions sont en cours afin d'éviter un autre débordement du fleuve Nooksack. Tout d'abord, il y a la Commission mixte qui a été créée par le premier ministre Horgan et le gouverneur Inslee, de l'État de Washington. Un certain nombre de réunions ont déjà eu lieu au sud de la frontière, mais aussi ici, à Abbotsford , précise-t-il.

Il ajoute que tous les ordres de gouvernement des deux pays et des Premières Nations impliquées se parlent afin de trouver des solutions à long terme.

Environ 630 000 poules, 420 têtes de bétail et 12 000 porcs sont morts dans les inondations, qui ont aussi emporté des sections d'autoroutes et des digues, en plus de déclencher des glissements de terrain qui ont tué 5 personnes. L'événement a coûté environ 285 millions de dollars au secteur agricole de la province.

Avec les informations de Jon Hernandez