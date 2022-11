Les vétérans autochtones honorés au Musée de l’aviation royale de l’Ouest canadien

Le 8 novembre marque la Journée nationale des vétérans autochtones, qui tient à reconnaître les vétérans autochtones qui ont servi dans des missions partout au Canada et dans le monde en temps de guerre, de conflit et de paix .

Cette journée a pour objectif de souligner les nombreux sacrifices et contributions des Autochtones, non seulement aux efforts de guerre du Canada, mais également en matière de maintien de la paix.

Le vice-président de la Fédération métisse du Manitoba et ancien militaire engagé dans la Marine royale canadienne, André Carrier, souligne que cette journée reconnaît les vétérans métis de la rivière Rouge qui ont servi plusieurs générations ici au Manitoba et protégé l'honneur de la couronne en état de guerre .

« C’est très important pour nous autres, on a protégé notre pays, on a participé à sa construction : on a donc fait partie des vétérans, mais on n'a jamais vraiment été reconnus. »

André Carrier espère que cette reconnaissance permettra de mieux comprendre l’histoire des Autochtones, car il souligne que les vétérans autochtones n’ont pas reçu le même traitement que les autres vétérans, c’est une vérité qui doit être reconnue .

De son côté, Robert-Falcon Ouellette, dans une entrevue accordée à l'émission Le 6 à 9, témoigne de son expérience. Cela fait 27 ans qu’il s’est joint à l’armée auprès de laquelle il occupe le poste d’adjudant des Forces armées canadiennes

« Dans l’unité à laquelle j’appartenais, on était 17 Autochtones et on se soutenait avec des chants traditionnels et des tambours autochtones. L’amour fait partie de nos valeurs alors on le mettait au service de notre pays, de nos familles. »