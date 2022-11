Marc Bouchard réplique à Julie Dufour sur le manque de vision à Saguenay

Par communiqué, il a dit être surpris de voir Julie Dufour critiquer l’absence de vision à Saguenay depuis la fusion, alors qu’elle a été conseillère municipale pendant huit ans avant de devenir mairesse il y a un 12 mois.

Elle était au coeur des décisions pour le développement de la Ville. Le problème, c’est qu’elle a passé le plus clair de son temps à voter contre les projets de développement. Y avait-il un manque de vision? Poser la question, c’est y répondre , a lancé Marc Bouchard. Celui-ci faisait partie de l’équipe de la mairesse Josée Néron lors du dernier mandat.

Le conseiller désigné de l’ ERD s’en prend aussi l’intention affichée d’y aller avec une forte hausse du compte de taxes municipales, comme l’annonçait le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, récemment.

Ce que je retiens des 12 derniers mois? Un gel de taxes en 2022 qui aura été néfaste pour la population. Les payeurs de taxes ont pu économiser un peu durant un an, mais au final, la note à payer sera très salée pour 2023 et rien ne nous garantit que ça va s’arrêter là , a-t-il poursuivi.

En entrevue lors de l’émission Place publique mardi, il a ciblé une autre promesse de Julie Dufour, soit celle d'accueillir 10 000 nouvelles personnes à Saguenay en 10 ans.

10 000 nouveaux citoyens en 10 ans à Saguenay, on ne peut pas être contre la vertu, mais on attend toujours l’ébauche ou l’élaboration d’un plan d’action. C’est beau de dire qu’on veut avoir 10 000 nouveaux citoyens, mais que fait-on pour y arriver? Oui, il y en a 1000 de plus l’an dernier, mais c’est tout un contexte [avec la pandémie]. En tout cas, moi je n’ai pas vu aucun élément de plan d’action , a-t-il déploré.

Marc Bouchard croit que la mairesse a une belle opportunité de faire bouger le gouvernement Legault avec une ministre et trois députés caquistes.

Par ailleurs, l’ ERD devra pourvoir un poste à compter du 14 novembre. Le chef de cabinet, Stéphane Bégin, quittera à partir de cette date pour devenir responsable des communications et attaché politique de la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest. Celui qui a eu une longue carrière de 35 ans comme journaliste au Quotidien et au Progrès-Dimanche avait également passé deux ans au cabinet de la mairesse Josée Néron.

Jean Tremblay réplique

L'ex-maire de Saguenay Jean Tremblay a aussi répliqué à Julie Dufour mardi.

Jean Tremblay se défend bien d'avoir manqué de vision et a relancé la question à la mairesse actuelle.

Moi, j’ai laissé la Ville avec les trois plus gros projets que la Ville a jamais connus: GNL, Arianne Phosphate, BlackRock. Il y a 100 M$ qui avaient déjà été dépensés dans chacun de ces projets-là pour les mettre en marche et ils n’ont même pas eu le coeur de les continuer. La vision là, après les changements qu’on a faits, je ne peux pas énumérer ça à la radio, tout le monde le reconnaît. Si actuellement il y avait une vision, je pourrais comparer, mais je ne peux même pas comparer , a lancé l’ancien maire qui était de passage à Saguenay pour donner une conférence sur Marie de l'Incarnation.

Rappelons que les ministères de l’Environnement, autant au provincial qu’au fédéral, ont refusé de donner le feu vert au projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec. Les deux autres projets ont eux leurs autorisations environnementales depuis plusieurs années, mais ne sont toujours pas allés de l’avant. Métaux BlackRock a de son côté subi une réorganisation avec Investissement Québec qui est devenu copropriétaire, alors qu’Arianne Phosphate est toujours à la recherche de financement et de clients majeurs.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Simon Roy-Martel