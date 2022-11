Un incendie cause d’importants dommages à une entreprise de Saint-Germain-de-Grantham

Une vingtaine de pompiers de Saint-Germain-de-Grantham et des municipalités environnantes ont participé à l'opération.

Une épaisse fumée était apparente à plusieurs kilomètres à la ronde.

Ça sentait comme les feuilles brûlées, donc on n’a pas porté attention. Puis, à un moment donné, on a vu la boucane. Ils ont dit il y a le feu, il y a le feu. Ça a commencé dans le cadrage du bureau de la comptable. On ne pensait pas que c’était si pire que ça, puis on a vu que la tôle changeait de couleur, donc on a dit "c’est dans l’entre-toit” , raconte Suzie Lecomte, qui travaille pour l'entreprise située sur la route 122.

« On a réussi à tous sortir, donc au moins, on n’a pas de pertes humaines. » — Une citation de Suzie Lecomte, employée de TRL Transport et entreposage

Une enquête permettra ultérieurement de déterminer la cause exacte du brasier.

Avec les informations de Jean-François Dumas