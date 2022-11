Des citoyens de Shawinigan dénoncent les excès de vitesse dans leur secteur

Depuis une dizaine d’années, la limite de vitesse du chemin Sainte-Flore à Shawinigan est passée de 70 km/h à 50 km/h. Gilles Blais est témoin de la vitesse excessive et des comportements téméraires chaque semaine. Il y en a même qui ne respectent pas la signalisation, qui vont jusqu'à faire du dépassement. La limite est à 50, donc s'il y en a qui roulent à 90-100 c'est carrément dangereux. Et ça génère aussi beaucoup de bruit. Il interpellera d'ailleurs le conseil municipal à l'hôtel de ville.

Sa concitoyenne, Micheline Pagé Arvisais, est du même avis. C'est épouvantable, nous ce qu'on a vu. Ça, c'est à toute heure du jour. Du matin au soir.

Une route invitante

Certains résidents, comme Sylvie Gélinas, soutiennent que le problème s'est empiré depuis que la route a été refaite à neuf l'an dernier. Faut dire qu'avec l'asphalte neuf, le monde roule, faut pas se le cacher. Gilles Blais abonde dans le même sens. C'est une très très belle route. Donc, les gens sans y penser, ça accélère.

Le maire Michel Angers concède que la nouvelle route donne envie aux automobilistes de rouler plus vite. Donc, on va prendre d'autres mesures. On nous dit bien : écoutez, quand le pavage est vieux, les gens sont mécontents de ça, on les refait à neuf et les gens accélèrent. Il y a une part de responsabilité aussi aux automobilistes.

La conseillère du district de la Rivière Nancy Déziel confirme avoir été interpellée dans ce dossier. L'élue soutient que des actions ont déjà été mises en place dans les derniers mois dont l'installation de radars pédagogiques temporaires. Une étude de circulation a été réalisée dans le secteur et les résultats seront connus prochainement.

« Ce qui peut être fait par exemple, c'est de la sensibilisation avec des écriteaux, des opérations radars avec la Sûreté du Québec. Ce qui a été fait au courant de l'été. Il y a peut-être d'autres moyens physiques qui peuvent être mis en place, mais ça, c'est vraiment la commission de circulation qui va évaluer cette portion-là. » — Une citation de Nancy Déziel, conseillère du district de la Rivière

Le problème de vitesse semble aussi être un enjeu au village. Des citoyens ont confirmé qu'ils comptaient s'adresser bientôt à la conseillère municipale, afin que la Ville règle le problème une fois pour toutes.

Avec les informations de Raphaël Brouillette