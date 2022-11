Un robot pour assister les serveuses dans un restaurant d’Amos

C’est le cas au restaurant Mikes d’Amos, où la présence d’un tel appareil automatisé suscite beaucoup de curiosité et d’intérêt auprès des clients, jeunes et moins jeunes, depuis une semaine. Ayant des allures félines, il réagit aux caresses du personnel ou des enfants en miaulant! Il peut aussi chanter Joyeux anniversaire! , mais il est surtout là pour aider au service.

Avec la pénurie de main-d'œuvre, le manque quotidien de serveuses, on cherchait une solution pour supporter le personnel à l’avant. Après plusieurs mois de recherche, on a vu qu’il y avait d’autres restaurants au Québec qui avaient acquis un tel robot. On s’est informé auprès des autres restaurateurs et l’idée du robot venait nous chercher à 100 % dans l’optique qu’on voulait aider les serveuses , explique le directeur général de l'établissement, Philippe Guertin.

Shelsea Champion apprend à apprivoiser son nouveau collègue de travail. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Donc, le robot n’est là pour prendre la place d’aucun employé. Il s’inscrit plutôt dans un plan d’investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui comporte aussi d'autres ajouts visant à alléger leur charge de travail, assure M. Guertin.

« Ça aide les serveuses. Au lieu de faire trois aller-retour à une table, ça permet à la serveuse de faire un seul aller-retour. Par exemple, on peut mettre de 8 à 10 assiettes dans le robot et la serveuse peut le suivre ou le devancer avec les autres assiettes pour combler la table. » — Une citation de Philippe Guertin, directeur général du restautant Mikes d'Amos

Tout le personnel est enchanté de cela. Ça donne un bon coup de main, surtout dans les grosses périodes où la salle est pleine, ajoute-t-il. Quelqu’un dans l’aire de services peut envoyer les assiettes aux tables avec le robot, ce qui permet à la serveuse de donner une meilleure chaleur humaine aux clients , indique M. Guertin.

Le robot amène lui-même les plats à chaque table, puis Shelsea Champion peut ensuite servir les clients. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un très bon coup de main

Dès son arrivée au restaurant, le robot a été programmé avec le plan de la salle, ce qui lui permet de se rendre seul aux tables, ou encore d’apporter la vaisselle sale à la plonge. Un œil magique lui permet d’éviter les obstacles et il invite les clients à lui céder le passage.

Le personnel peut desservir les tables avec l'aide du robot, qui transportera tout seul la vaisselle à la plonge. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La serveuse Shelsea Champion a appris rapidement à apprécier son nouveau collègue automatisé, que le personnel sera bientôt appelé à baptiser.

J’ai juste à sélectionner la table à laquelle je veux l’envoyer. Je peux lui dire d’apporter le plateau 1 à la table 10 et le plateau 2 à la table 15. Je vais mettre toutes les assiettes sur les bons plateaux. Et il va savoir exactement où aller. Ça donne un bon coup de main. Au lieu de faire six voyages à la plonge, je peux tout mettre dedans et il s’en va tout seul. Je peux l’envoyer à une table pendant que je prends une autre commande , fait-elle valoir.

Les plats destinés à une table sont placés sur l'un des plateaux, puis ils sont programmés dans le robot qui se rendra ensuite seul à la bonne table. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Soulignons que le restaurant de l’Hôtel Forestel de Val-d’Or possède pour sa part deux robots comme celui du Mikes d’Amos.