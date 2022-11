Les motoneigistes et les clubs se préparent pour la saison hivernale

Avec la première neige tombée à certains endroits dans la région mardi matin, bien des motoneigistes ont hâte de commencer leur saison. Les clubs du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont à pied d'œuvre pour baliser et pour entretenir les sentiers.

La plupart des clubs ont réussi à renouveler les droits de passage des sentiers avec les propriétaires privés.

Le sentier 93

Il y aura toutefois un changement en ce qui concerne le sentier de motoneige Trans-Québec 93, qui a été dévié d'un kilomètre à la hauteur de Saint-David-de-Falardeau. Le Club de motoneige Caribou-Conscrits veut ainsi diminuer la circulation et rendre plus sécuritaire le secteur près du centre de ski du Valinouët, tant pour les motoneigistes que pour les automobilistes.

Le club veut aussi aménager un chemin de contournement à Sainte-Rose-du-Nord après avoir perdu un droit de passage.

On attend que le financement soit accordé pour ce projet-là. Au point de vue technique, la faisabilité de ce projet-là a été validée par moi-même. Après ça, on va décoller les travaux. Ce qu'on veut, c'est faire le chemin sur les terres de la Couronne, parce que chaque année, c'est un peu comme une épée de Damoclès pour négocier et pour tenir ça serré , a expliqué Julien Tremblay, président du Club de motoneige Caribou-Conscrits

Les sentiers 368 et 23

Une situation problématique serait sur le point d'être réglée en ce qui concerne les sentiers 23 et 368, près du mont Apica, dans la réserve faunique des Laurentides.

Encore récemment, les motoneigistes ainsi que les acteurs du secteur touristique craignaient que les fermetures éventuelles de trois ponts et la réparation d'un ponceau les empêcheraient d'utiliser ces chemins qui font le lien entre le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Québec. Toutefois, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs les a rassurés lors d'une rencontre d'urgence.

Le passage devrait être possible dans la réserve faunique des Laurentides. Photo : Radio-Canada / Alex Lévesque

J'attends une confirmation écrite, mais on l'a eue de façon verbale parce que chez nous, on a un agent de liaison qui travaille avec le ministère et avec les clubs. Il a eu le mot d'ordre de commencer à voir avec un fournisseur pour rebâtir les ponts , a expliqué Stéphane Desroches, directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).

Un projet pilote qui dérange

La ZEC Martin-Valin, sur la rive nord du Saguenay, a mis sur pied un projet pilote qui suscite des réactions.

La ZEC a pris la décision d'offrir davantage d'activités à longueur d'année. Elle veut notamment développer et mieux encadrer la pratique de la motoneige hors piste. Les adeptes devront payer de nouveaux droits d'accès de 10 $ par jour. Par contre, la création de ce projet pilote fait en sorte que tous les utilisateurs, y compris les motoneigistes des sentiers balisés, devront s'enregistrer pour circuler sur le territoire.

La FCMQ dit avoir reçu plusieurs appels à ce sujet. L'organisme aurait aimé apprendre ce changement plus tôt.

On est conscients qu'il va y avoir beaucoup de sensibilisation à faire, beaucoup de travail d'information à transmettre, mais on va se donner la chance de commencer et de travailler avec différents partenaires qui gravitent autour de la ZEC , a souligné Marie-Josée Savard, directrice générale de la ZEC Martin-Valin.

Les utilisateurs qui ne s'enregistreront pas pourraient recevoir une amende de la part des patrouilleurs.

Selon les informations de Laurie Gobeil