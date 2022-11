La Ressource prépare son 26e Téléthon... « Vers un avenir étincelant »

L’événement, qui se tiendra au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda, sera ouvert au public, une première depuis le début de la pandémie. Il sera diffusé en direct sur les ondes de Noovo Abitibi-Témiscamingue.

Comme l’an dernier, le directeur général de La Ressource, Rémy Mailloux, vise la barre du demi-million de dollars. Il assure que les fonds amassés servent strictement à offrir de l’aide et des services aux personnes handicapées de la région.

Des équipements spécialisés, de la fourniture médicale, de l’adaptation à domicile d’urgence, détaille M. Mailloux. La pandémie étant moins intrusive, nous allons aussi offrir des séjours dans des camps de vacances et des bourses d’études.

La Ressource recenserait 2000 membres, selon les données divulguées mardi matin lors de la conférence de presse. L’organisme souligne administrer 15 000 demandes d’aide par année, un nombre qui serait en constante augmentation, selon Rémy Mailloux.

Une grande fête télévisuelle

Rémy Mailloux n’en démord pas. Il perçoit autant le téléthon comme une grande fête télévisuelle dédiée aux personnes handicapées de la région qu'une activité de financement.

« Nous mettons des étincelles dans la vie des personnes handicapées. » — Une citation de Rémy Mailloux, directeur général de La Ressource

C’est un gros wow!, renchérit Claude Deraps, le président du conseil d’administration de La Ressource. Nous avons besoin du public. Nous sentions, les deux dernières années, que nous donnions un bon spectacle télévisuel, mais nous pensons que l’événement sera encore mieux avec nos membres et le public. C’est électrisant d’accueillir des gens dans une salle.

L’affiche du 26e Téléthon de La Ressource symbolise notamment des valeurs moussées par l’organisme, comme la droiture, la franchise et l’engagement, indique sa directrice adjointe, Carolyne Labrecque. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Sports et inclusion

Avec les fonds excédentaires, Rémy Mailloux espère aider ses adhérents intéressés à participer à différents sports et loisirs.

Les gens sont plus actifs. Ça me fait chaud au cœur de voir que les personnes handicapées veulent être partie intégrante de la société et que celle-ci se montre plus inclusive en retour , explique-t-il.

Une somme record de 700 542 $ a été récoltée en janvier dernier, lors de la 25e édition. M. Mailloux signale que ce montant était lui-même supérieur au précédent plafond de 637 000 $ amassé en janvier 2021.

Une brochette d’artistes

Des artistes provinciaux, comme Marc Déry, Isabelle Cyr, Yves Marchand [originaire du Témiscamingue], le duo Mélisande [Électrotrad] et Fred Dionne, fouleront les planches du Théâtre du cuivre à l’occasion du téléthon.

Parmi les artistes régionaux, notons la présence de Mélissa Viola, qui participera à un numéro de danse avec JC Rodrigues.

Franck Côté, Manon Charlebois, Pénélope Lacasse, Guillaume Laroche, Charles Mailloux et Gaith Boucher complètent la distribution régionale.

La présidence d’honneur, occupée l’an dernier par Dany Marchand et Jean-François Blais, respectivement copropriétaires des Foreurs de Val-d’Or et des Huskies de Rouyn-Noranda, est dévolue cette année à David Bradley, copropriétaire de Forage RJLL.